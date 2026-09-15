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SSD Накопитель SSD Transcend SSD225S 250Gb (TS250GSSD225S) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Transcend SSD225S 250Gb (TS250GSSD225S)

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Накопитель SSD Transcend SSD225S 250Gb (TS250GSSD225S) - фото 1
Накопитель SSD Transcend SSD225S 250Gb (TS250GSSD225S) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
330
Максимальный ресурс записи (TBW)
90
  • Накопитель SSD Transcend SSD225S 250Gb (TS250GSSD225S) - фото 1
  • Накопитель SSD Transcend SSD225S 250Gb (TS250GSSD225S) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 080 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 571101
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Transcend SSD225S 250Gb (TS250GSSD225S)
8 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
330
Максимальный ресурс записи (TBW)
90
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD225S 250Gb (TS250GSSD225S)

2.5" SATA накопитель Transcend SSD225S – 2.5-дюймовый твердотельный накопитель, который может использоваться в стационарных компьютерах и в ноутбуках. Модель обладает емкостью 250 ГБ для хранения множества фотографий, музыки и прочих мультимедийных файлов. Устройство имеет структуру памяти 3D NAND и поддерживает технологию кэширования SLC, за счет чего обеспечивается скорость передачи до 500 Мбайт/сек и до 330 Мбайт/сек при записи. 2.5" SATA накопитель Transcend SSD225S обладает максимальным ресурсом данных 90 ТБ, что гарантирует его длительный срок службы. Механизм LDPC вместе с технологией RAID обеспечивает обнаружение и исправление ошибок передачи данных для защиты от повреждения файлов. Благодаря технологии DevSleep интерфейс SATA автоматически отключается, если не используется.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend SSD225S 250Gb (TS250GSSD225S)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
330
Максимальный ресурс записи (TBW)
90
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
2.5" SATA накопитель Transcend SSD225S – 2.5-дюймовый твердотельный накопитель, который может использоваться в стационарных компьютерах и в ноутбуках. Модель обладает емкостью 250 ГБ для хранения множества фотографий, музыки и прочих мультимедийных файлов. Устройство имеет структуру памяти 3D NAND и поддерживает технологию кэширования SLC, за счет чего обеспечивается скорость передачи до 500 Мбайт/сек и до 330 Мбайт/сек при записи. 2.5" SATA накопитель Transcend SSD225S обладает максимальным ресурсом данных 90 ТБ, что гарантирует его длительный срок службы. Механизм LDPC вместе с технологией RAID обеспечивает обнаружение и исправление ошибок передачи данных для защиты от повреждения файлов. Благодаря технологии DevSleep интерфейс SATA автоматически отключается, если не используется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Transcend SSD225S 250Gb (TS250GSSD225S) - купить по цене 8080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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