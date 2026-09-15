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SSD Накопитель SSD Indilinx M.2 512Gb 2280 (IND-4XN80S512GX) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Indilinx M.2 512Gb 2280 (IND-4XN80S512GX)

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Накопитель SSD Indilinx M.2 512Gb 2280 (IND-4XN80S512GX)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2300
Скорость записи, Мб/с
1500
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 020 руб. 
Начислим 129 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 657175
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD Indilinx M.2 512Gb 2280 (IND-4XN80S512GX)
8 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Indilinx
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2300
Скорость записи, Мб/с
1500
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х3
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD Indilinx M.2 512Gb 2280 (IND-4XN80S512GX)

SSD накопитель Indilinx – это высокопроизводительное и надежное устройство хранения данных, предоставляющее современные решения для самых требовательных пользователей. Этот накопитель обладает впечатляющими характеристиками, которые делают его идеальным выбором для широкого спектра приложений, от интенсивных вычислений до профессиональной работы с медиа. Основные характеристики SSD Indilinx: - **Объем**: 512 ГБ – достаточно места для хранения объемных файлов и программ. - **Скорость чтения**: До 2300 МБ/с. Высокая скорость чтения обеспечивает мгновенный доступ к данным, значительно ускоряя запуск приложений и загрузку систем. - **Скорость записи**: До 1500 МБ/с. Профессиональные операции записи выполняются быстро и эффективно, предлагая надежную поддержку для интенсивных рабочих нагрузок. - **Форм-фактор**: M.2 2280. Компактные размеры M.2 позволяют легко интегрировать накопитель в ультратонкие ноутбуки и современные настольные ПК. - **Интерфейс подключения**: PCIe 3.0 x4. Обеспечивает высокую пропускную способность и совместимость с различными системами. - **Тип флэш-памяти**: 3D NAND. Трехмерная структура памяти увеличивает плотность хранения и устойчивость к износу, обеспечивая долговечность и стабильность работы. - **Максимальный ресурс записи (TBW)**: 400 Тб. Гарантирует долгий срок службы устройства, даже при интенсивной эксплуатации. - **Время наработки на отказ**: 2 000 000 часов. Высокий показатель надежности, свидетельствующий о высоком качестве и безопасности данных. SSD накопитель Indilinx станет отличным решением для пользователей, которые ценят производительность и надежность. Благодаря своим техническим характеристикам, он прекрасно подойдет как для домашнего использования, так и для профессиональной деятельности.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Indilinx M.2 512Gb 2280 (IND-4XN80S512GX)




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Характеристики
Бренд
Indilinx
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2300
Скорость записи, Мб/с
1500
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель Indilinx – это высокопроизводительное и надежное устройство хранения данных, предоставляющее современные решения для самых требовательных пользователей. Этот накопитель обладает впечатляющими характеристиками, которые делают его идеальным выбором для широкого спектра приложений, от интенсивных вычислений до профессиональной работы с медиа. Основные характеристики SSD Indilinx: - **Объем**: 512 ГБ – достаточно места для хранения объемных файлов и программ. - **Скорость чтения**: До 2300 МБ/с. Высокая скорость чтения обеспечивает мгновенный доступ к данным, значительно ускоряя запуск приложений и загрузку систем. - **Скорость записи**: До 1500 МБ/с. Профессиональные операции записи выполняются быстро и эффективно, предлагая надежную поддержку для интенсивных рабочих нагрузок. - **Форм-фактор**: M.2 2280. Компактные размеры M.2 позволяют легко интегрировать накопитель в ультратонкие ноутбуки и современные настольные ПК. - **Интерфейс подключения**: PCIe 3.0 x4. Обеспечивает высокую пропускную способность и совместимость с различными системами. - **Тип флэш-памяти**: 3D NAND. Трехмерная структура памяти увеличивает плотность хранения и устойчивость к износу, обеспечивая долговечность и стабильность работы. - **Максимальный ресурс записи (TBW)**: 400 Тб. Гарантирует долгий срок службы устройства, даже при интенсивной эксплуатации. - **Время наработки на отказ**: 2 000 000 часов. Высокий показатель надежности, свидетельствующий о высоком качестве и безопасности данных. SSD накопитель Indilinx станет отличным решением для пользователей, которые ценят производительность и надежность. Благодаря своим техническим характеристикам, он прекрасно подойдет как для домашнего использования, так и для профессиональной деятельности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Indilinx M.2 512Gb 2280 (IND-4XN80S512GX) - стоимость товара 8020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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