Накопитель SSD Indilinx M.2 512Gb 2280 (IND-4XN80S512GX)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Indilinx M.2 512Gb 2280 (IND-4XN80S512GX)
SSD накопитель Indilinx – это высокопроизводительное и надежное устройство хранения данных, предоставляющее современные решения для самых требовательных пользователей. Этот накопитель обладает впечатляющими характеристиками, которые делают его идеальным выбором для широкого спектра приложений, от интенсивных вычислений до профессиональной работы с медиа. Основные характеристики SSD Indilinx: - **Объем**: 512 ГБ – достаточно места для хранения объемных файлов и программ. - **Скорость чтения**: До 2300 МБ/с. Высокая скорость чтения обеспечивает мгновенный доступ к данным, значительно ускоряя запуск приложений и загрузку систем. - **Скорость записи**: До 1500 МБ/с. Профессиональные операции записи выполняются быстро и эффективно, предлагая надежную поддержку для интенсивных рабочих нагрузок. - **Форм-фактор**: M.2 2280. Компактные размеры M.2 позволяют легко интегрировать накопитель в ультратонкие ноутбуки и современные настольные ПК. - **Интерфейс подключения**: PCIe 3.0 x4. Обеспечивает высокую пропускную способность и совместимость с различными системами. - **Тип флэш-памяти**: 3D NAND. Трехмерная структура памяти увеличивает плотность хранения и устойчивость к износу, обеспечивая долговечность и стабильность работы. - **Максимальный ресурс записи (TBW)**: 400 Тб. Гарантирует долгий срок службы устройства, даже при интенсивной эксплуатации. - **Время наработки на отказ**: 2 000 000 часов. Высокий показатель надежности, свидетельствующий о высоком качестве и безопасности данных. SSD накопитель Indilinx станет отличным решением для пользователей, которые ценят производительность и надежность. Благодаря своим техническим характеристикам, он прекрасно подойдет как для домашнего использования, так и для профессиональной деятельности.
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