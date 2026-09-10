Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x24 предлагает максимальную пропускную способность, позволяя подключать несколько высокоскоростных устройств. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2242 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, 1500, 300 ТБ, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, 300 ТБ, TLC, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, 300 ТБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 350 руб.2338 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G)
-
В наличииЦена 9 560 руб.2390 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot SATA2.5" 480GB BURST E PBE480GS25SSDR
-
В наличииЦена 9 610 руб.2403 руб. в СплитНакопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe,...
-
В наличииЦена 9 830 руб.2458 руб. в СплитНакопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X)
-
В наличииЦена 9 840 руб.2460 руб. в СплитНакопитель SSD WD 500Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, ...
-
В наличииЦена 9 970 руб.2493 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS)
-
В наличииЦена 10 020 руб.2505 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS)
-
В наличииЦена 10 120 руб.2530 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H)
-
В наличииЦена 10 490 руб.2623 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3
-
В наличииЦена 10 570 руб.2643 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005)
-
В наличииЦена 10 750 руб.2688 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-DATA 512GB LEGEND 900 (SLEG-900-512GCS)
-
В наличииЦена 10 770 руб.2693 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, 1500, 300 ТБ, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, 300 ТБ, TLC, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, 300 ТБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X)