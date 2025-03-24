Накопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 512GB (NT01NV2000-512-E4X)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 512GB (NT01NV2000-512-E4X)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Достоинства:
Комментарий:
Всё как и должно быть, хороший товар
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
взял как накопитель для игр и приложений. кто-то пишет, что надо ставить драйверы - у меня на huananzhi x99-qd4 и 11 Винде завелся сразу, без каких-либо драйверов.
Достоинства:
Комментарий:
Добротный SSD. Беру уже не первый раз. Скорости нормальные (средние). Жалоб пока еще не было ни разу. Цена более чем адекватная, так что рекомендую. Крепкий середнячок.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо работает быстро драйвера пришлось ставить не видела система
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный накопитель. Не имеет драм буфера, но за эту сумму это нормально. Скорости чуть ниже эталонных
Достоинства:
Комментарий:
скорости соответствуют заявленным, ресурс наработки выше чем у конкурентов. горантия 5 лет
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд. Давно покупаю этого производителя. всегда доволен
Достоинства:
Комментарий:
Ссд за свою цену более чем хорош. В бюджетную сборку, либо в ноутбук.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 512GB (NT01NV2000-512-E4X)
Достоинства:
Комментарий:
Всё как и должно быть, хороший товар
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
взял как накопитель для игр и приложений. кто-то пишет, что надо ставить драйверы - у меня на huananzhi x99-qd4 и 11 Винде завелся сразу, без каких-либо драйверов.
Достоинства:
Комментарий:
Добротный SSD. Беру уже не первый раз. Скорости нормальные (средние). Жалоб пока еще не было ни разу. Цена более чем адекватная, так что рекомендую. Крепкий середнячок.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо работает быстро драйвера пришлось ставить не видела система
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный накопитель. Не имеет драм буфера, но за эту сумму это нормально. Скорости чуть ниже эталонных
Достоинства:
Комментарий:
скорости соответствуют заявленным, ресурс наработки выше чем у конкурентов. горантия 5 лет
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд. Давно покупаю этого производителя. всегда доволен
Достоинства:
Комментарий:
Ссд за свою цену более чем хорош. В бюджетную сборку, либо в ноутбук.