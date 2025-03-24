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SSD Накопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 512GB (NT01NV2000-512-E4X) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 512GB (NT01NV2000-512-E4X)

10 Отзывы
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Накопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 512GB (NT01NV2000-512-E4X)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2500
Скорость записи, Мб/с
1950
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 550 руб. 
Начислим 137 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 498504
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 512GB (NT01NV2000-512-E4X)
8 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2500
Скорость записи, Мб/с
1950
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 512GB (NT01NV2000-512-E4X)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 512GB (NT01NV2000-512-E4X)

Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Данил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё как и должно быть, хороший товар
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
.

Достоинства:


Комментарий:
взял как накопитель для игр и приложений. кто-то пишет, что надо ставить драйверы - у меня на huananzhi x99-qd4 и 11 Винде завелся сразу, без каких-либо драйверов.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный SSD. Беру уже не первый раз. Скорости нормальные (средние). Жалоб пока еще не было ни разу. Цена более чем адекватная, так что рекомендую. Крепкий середнячок.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Павел

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо работает быстро драйвера пришлось ставить не видела система
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный накопитель. Не имеет драм буфера, но за эту сумму это нормально. Скорости чуть ниже эталонных
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
скорости соответствуют заявленным, ресурс наработки выше чем у конкурентов. горантия 5 лет
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд. Давно покупаю этого производителя. всегда доволен
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ссд за свою цену более чем хорош. В бюджетную сборку, либо в ноутбук.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2500
Скорость записи, Мб/с
1950
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Данил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё как и должно быть, хороший товар
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
.

Достоинства:


Комментарий:
взял как накопитель для игр и приложений. кто-то пишет, что надо ставить драйверы - у меня на huananzhi x99-qd4 и 11 Винде завелся сразу, без каких-либо драйверов.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный SSD. Беру уже не первый раз. Скорости нормальные (средние). Жалоб пока еще не было ни разу. Цена более чем адекватная, так что рекомендую. Крепкий середнячок.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Павел

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо работает быстро драйвера пришлось ставить не видела система
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный накопитель. Не имеет драм буфера, но за эту сумму это нормально. Скорости чуть ниже эталонных
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
скорости соответствуют заявленным, ресурс наработки выше чем у конкурентов. горантия 5 лет
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд. Давно покупаю этого производителя. всегда доволен
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ссд за свою цену более чем хорош. В бюджетную сборку, либо в ноутбук.


Накопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 512GB (NT01NV2000-512-E4X) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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