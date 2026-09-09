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SSD Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 120Gb (ASU650SS-120GT-R) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 120Gb (ASU650SS-120GT-R)

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Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 120Gb (ASU650SS-120GT-R)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
1 780 руб.  1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204584
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
28х17х5
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 120Gb (ASU650SS-120GT-R)

Твердотельный накопитель Ultimate SU650 оснащен флэш-памятью 3D NAND и высокоскоростным контроллером. Накопитель обеспечивает скоростьтения/записи до 520/450 Мб/с и более высокую надежность в сравнении с SSD-накопителями с флэш-памятью 2D NAND. SU650 оснащен SLC-кэшированием и продвинутыми технологиями исправления ошибок,то обеспечивает целостность данных и их оптимизированную обработку. Для тех, кто хочет попробовать полное обновление ПК, накопитель SU650 — это великолепный выбор с отличным отношением стоимости и производительности.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 120Gb (ASU650SS-120GT-R)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Описание
Твердотельный накопитель Ultimate SU650 оснащен флэш-памятью 3D NAND и высокоскоростным контроллером. Накопитель обеспечивает скоростьтения/записи до 520/450 Мб/с и более высокую надежность в сравнении с SSD-накопителями с флэш-памятью 2D NAND. SU650 оснащен SLC-кэшированием и продвинутыми технологиями исправления ошибок,то обеспечивает целостность данных и их оптимизированную обработку. Для тех, кто хочет попробовать полное обновление ПК, накопитель SU650 — это великолепный выбор с отличным отношением стоимости и производительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 120Gb (ASU650SS-120GT-R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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