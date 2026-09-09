Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 120Gb (ASU650SS-120GT-R)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%1 780 руб. 1 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 204584
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х17х5
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 120Gb (ASU650SS-120GT-R)
Твердотельный накопитель Ultimate SU650 оснащен флэш-памятью 3D NAND и высокоскоростным контроллером. Накопитель обеспечивает скоростьтения/записи до 520/450 Мб/с и более высокую надежность в сравнении с SSD-накопителями с флэш-памятью 2D NAND. SU650 оснащен SLC-кэшированием и продвинутыми технологиями исправления ошибок,то обеспечивает целостность данных и их оптимизированную обработку. Для тех, кто хочет попробовать полное обновление ПК, накопитель SU650 — это великолепный выбор с отличным отношением стоимости и производительности.
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Твердотельный накопитель Ultimate SU650 оснащен флэш-памятью 3D NAND и высокоскоростным контроллером. Накопитель обеспечивает скоростьтения/записи до 520/450 Мб/с и более высокую надежность в сравнении с SSD-накопителями с флэш-памятью 2D NAND. SU650 оснащен SLC-кэшированием и продвинутыми технологиями исправления ошибок,то обеспечивает целостность данных и их оптимизированную обработку. Для тех, кто хочет попробовать полное обновление ПК, накопитель SU650 — это великолепный выбор с отличным отношением стоимости и производительности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 120Gb (ASU650SS-120GT-R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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