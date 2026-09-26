SSD накопитель Netac SSD N535S 120GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 510/440MB/s, TBW 70TB, 5y wty
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Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
510
Скорость записи, Мб/с
440
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741440
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
510
Скорость записи, Мб/с
440
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
60
Описание товара SSD накопитель Netac SSD N535S 120GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 510/440MB/s, TBW 70TB, 5y wty
SSD-накопитель Netac объёмом 120 ГБ — практичное решение для ускорения работы системы и хранения важных файлов. Форм-фактор 2,5" и интерфейс SATA обеспечивают удобное подключение к совместимому оборудованию. Скорость чтения до 510 МБ/с и записи до 440 МБ/с помогает быстрее загружать данные и сохранять файлы. TLC-флэш-память сочетает производительность и рациональное использование доступного объёма. Максимальный ресурс записи составляет 70 ТБ, а заявленное время наработки на отказ — 1 500 000 часов, что делает накопитель подходящим для стабильной повседневной эксплуатации.
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Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
510
Скорость записи, Мб/с
440
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель Netac объёмом 120 ГБ — практичное решение для ускорения работы системы и хранения важных файлов. Форм-фактор 2,5" и интерфейс SATA обеспечивают удобное подключение к совместимому оборудованию. Скорость чтения до 510 МБ/с и записи до 440 МБ/с помогает быстрее загружать данные и сохранять файлы. TLC-флэш-память сочетает производительность и рациональное использование доступного объёма. Максимальный ресурс записи составляет 70 ТБ, а заявленное время наработки на отказ — 1 500 000 часов, что делает накопитель подходящим для стабильной повседневной эксплуатации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
SSD накопитель Netac SSD N535S 120GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 510/440MB/s, TBW 70TB, 5y wty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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