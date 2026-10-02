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SSD Накопитель SSD AMD Radeon R5 120Gb (R5SL120G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD AMD Radeon R5 120Gb (R5SL120G)

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Накопитель SSD AMD Radeon R5 120Gb (R5SL120G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
544
Скорость записи, Мб/с
349
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
  • Накопитель SSD AMD Radeon R5 120Gb (R5SL120G) - фото 1
  • Накопитель SSD AMD Radeon R5 120Gb (R5SL120G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152137
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD AMD Radeon R5 120Gb (R5SL120G)
2 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
544
Скорость записи, Мб/с
349
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х1
Вес, г.
90

Описание товара Накопитель SSD AMD Radeon R5 120Gb (R5SL120G)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель на 120 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD AMD Radeon R5 120Gb (R5SL120G)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
544
Скорость записи, Мб/с
349
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель на 120 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 60 ТБ, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD AMD Radeon R5 120Gb (R5SL120G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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