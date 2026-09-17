Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5", SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW
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Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб.
В наличии
Код товара: 748631
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2 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х7
Вес, г.
200
Описание товара Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5", SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW
SSD-накопитель Indilinx объёмом 120 ГБ — производительное решение для хранения данных и ускорения повседневной работы системы. Скорость чтения до 500 МБ/с и записи до 420 МБ/с обеспечивает быстрый доступ к файлам и оперативную обработку задач. Форм-фактор 2,5" делает накопитель удобным для установки в совместимые устройства, а интерфейс SATA обеспечивает подключение к системе. Тип флэш-памяти 3D NAND сочетает современный подход к хранению данных с высокой скоростью работы. Заявленное время наработки на отказ — до 2 000 000 часов.
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Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель Indilinx объёмом 120 ГБ — производительное решение для хранения данных и ускорения повседневной работы системы. Скорость чтения до 500 МБ/с и записи до 420 МБ/с обеспечивает быстрый доступ к файлам и оперативную обработку задач. Форм-фактор 2,5" делает накопитель удобным для установки в совместимые устройства, а интерфейс SATA обеспечивает подключение к системе. Тип флэш-памяти 3D NAND сочетает современный подход к хранению данных с высокой скоростью работы. Заявленное время наработки на отказ — до 2 000 000 часов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5", SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2110 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5", SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW