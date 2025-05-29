Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS)
SATA накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS128 [EX280461RUS] 128 ГБ 2.5-дюймового форм-фактора использует для обмена данными интерфейс SATA, благодаря чему подходит для установки вместо классических жестких дисков размером 2,5 дюйма в компьютеры, ноутбуки, моноблоки разных производителей. В устройстве предусмотрен контроллер Silicon Motion SM2258XT, который без задержек справляется с обменом данных. Благодаря скорости чтения в 553 Мбайт/с и записи в 498 Мбайт/с накопитель демонстрирует низкие задержки при обмене данных. SATA накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS128 изготовлен из черного матового пластика, на дне находятся 4 отверстия с резьбой для монтажа к корпусу системного блока, также предусмотрена возможность крепления с помощью 2 боковых отверстий. Подключение к основному устройству осуществляется с помощью разъема SATA III, третья версия этого интерфейса полностью совместима с устаревшими и более медленными SATA II и SATA. Ресурс записи накопителя — 50 ТБ, он способен выдерживать перегрузку до 1500 G без потери данных и снижения работоспособности.
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Достоинства:
Комментарий:
все подошло работает как часы
Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS)
Достоинства:
Комментарий:
все подошло работает как часы