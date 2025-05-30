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SSD Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1)

25 Отзывы
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Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1) - фото 1
Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1) - фото 2
Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
75
Энергопотребление
1.26
  • Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1) - фото 1
  • Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1) - фото 2
  • Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475246
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1)
2 560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
75
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1)

SSD-накопитель Apacer AS350 Panther объемом 128 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и ускоряет загрузку операционной системы. Это решение оптимально подойдет для апгрейда настольного компьютера или ноутбука, где требуется надежное и эффективное хранилище данных.



Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 540, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", 75 ТБ, SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, 540, TLC, 2.5", SATA, 128 ГБ, SATA

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1)

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Шевцов Алексей Владимирович

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый. В работе нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Установил ssd в старенький комп полет отличный, за эти деньги лучше не купить, только если китайские бренды покупать, но это вроде путевая фирма на рынке давно, сколько прослужит покажет время, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный вариант, чтобы взбодрить старые компы
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Эмиль А.

Достоинства:


Комментарий:
норм, за свою цену. уже не первый беру, взбодрить старые компы.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные SSD за свою цену, беру такие не первый раз.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел вовремя, упакован отлично, посмотрим как в деле
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
занизил оценку за опоздание заказа на 2 дня. и это скорее всего не оригинал, оригинальный знак Apecer другой. Но все рабочее, вопрос на долго ли.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Претензий вроде нет.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Sergey V.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удивило, Все летает хорошо! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасно.подключил-работает быстро.1месяц.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Виктор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Установил в ноутбук Dell. Стал загружаться и работать гораздо шустрее. О надёжности можно говорить только по происшествии времени. Пока все ОК.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
установил Винду всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо на данный момент
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Lilia K.

Достоинства:


Комментарий:
Пришлось устанавливать винду так как компьютер не видел диск
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Валентин А.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в ноутбук. Полет нормальный )))
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Первые впечатления только отличные,но работаю на нем всего лишь две недели. Как себя поведет в дальнейшем только одному богу известно. До этого был брендовый КОДАК - сгорел через год. Выбирать Вам - все в ваших руках.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный SSD. Много раз покупал, ни один не подвел. Этот тоже в норме.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает. времени мало, добавить особо нечего.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, работает. Брал такие неоднократно, но так как со сборкой у этой фирмы все рандомно, то про качество говорить рано.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Анна Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий. Пришлось инициализировать.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный, производство Тайвань! Покупаю не первый раз, пока не подводил.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Вячеслав Т.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано отлично, товар внешне не нарушен, после проверки на работоспособность изменю отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
нормально, таких в рознице брал штук 20, никогда проблем не было, надеюсь и с этим тож не будет - апгрейд ноута Dell N5110
13.11.2022
Пётр

Достоинства:
1. Быстрый, в отличии от обычного жёсткого диска. Скорость работы компьютера увеличилась в разы.
2. Бесшумный
3. Система работы SSD снизила тепловыделение в системе на несколько градусов.

Недостатки:
Два параметра с завышенной стоимостью за счёт, как я понял, лейбла:
1. У данной модели всего 120 Гб объёма, что для современной ОС немного мало, а SSD других производителей в такой ценовой категории идут в с большим объёмом памяти.
2. Если сравнивать с другими SSD в данной ценовой категории, то хотел бы заметить, что скорость записи/чтения та же - 540/560 мб/с. Что достаточно хорошо, НО не впечатляет преимуществом
Технических же недостатков не обнаружил

Комментарий:
Если резюмировать, то скажу, что по изначальной стоимости 2120 рур. покупается хороший, быстрый, качественный ssd, НО в этой ценовой категории с непримечательными характеристиками. В общем, деньги отдаются за лейбл, который отвечает за своё имя.
Если же говорить о пользе самого изделия, то это прекрасный носитель физической памяти, способный дать вашему ПК массу новых преимуществ.



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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
75
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.26
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Apacer AS350 Panther объемом 128 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и ускоряет загрузку операционной системы. Это решение оптимально подойдет для апгрейда настольного компьютера или ноутбука, где требуется надежное и эффективное хранилище данных.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 540, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", 75 ТБ, SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, 540, TLC, 2.5", SATA, 128 ГБ, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Шевцов Алексей Владимирович

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый. В работе нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Установил ssd в старенький комп полет отличный, за эти деньги лучше не купить, только если китайские бренды покупать, но это вроде путевая фирма на рынке давно, сколько прослужит покажет время, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный вариант, чтобы взбодрить старые компы
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Эмиль А.

Достоинства:


Комментарий:
норм, за свою цену. уже не первый беру, взбодрить старые компы.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные SSD за свою цену, беру такие не первый раз.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел вовремя, упакован отлично, посмотрим как в деле
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
занизил оценку за опоздание заказа на 2 дня. и это скорее всего не оригинал, оригинальный знак Apecer другой. Но все рабочее, вопрос на долго ли.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Претензий вроде нет.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Sergey V.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удивило, Все летает хорошо! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасно.подключил-работает быстро.1месяц.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Виктор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Установил в ноутбук Dell. Стал загружаться и работать гораздо шустрее. О надёжности можно говорить только по происшествии времени. Пока все ОК.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
установил Винду всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо на данный момент
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Lilia K.

Достоинства:


Комментарий:
Пришлось устанавливать винду так как компьютер не видел диск
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Валентин А.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в ноутбук. Полет нормальный )))
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Первые впечатления только отличные,но работаю на нем всего лишь две недели. Как себя поведет в дальнейшем только одному богу известно. До этого был брендовый КОДАК - сгорел через год. Выбирать Вам - все в ваших руках.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный SSD. Много раз покупал, ни один не подвел. Этот тоже в норме.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает. времени мало, добавить особо нечего.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, работает. Брал такие неоднократно, но так как со сборкой у этой фирмы все рандомно, то про качество говорить рано.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Анна Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий. Пришлось инициализировать.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный, производство Тайвань! Покупаю не первый раз, пока не подводил.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Вячеслав Т.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано отлично, товар внешне не нарушен, после проверки на работоспособность изменю отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
нормально, таких в рознице брал штук 20, никогда проблем не было, надеюсь и с этим тож не будет - апгрейд ноута Dell N5110
13.11.2022
Пётр

Достоинства:
1. Быстрый, в отличии от обычного жёсткого диска. Скорость работы компьютера увеличилась в разы.
2. Бесшумный
3. Система работы SSD снизила тепловыделение в системе на несколько градусов.

Недостатки:
Два параметра с завышенной стоимостью за счёт, как я понял, лейбла:
1. У данной модели всего 120 Гб объёма, что для современной ОС немного мало, а SSD других производителей в такой ценовой категории идут в с большим объёмом памяти.
2. Если сравнивать с другими SSD в данной ценовой категории, то хотел бы заметить, что скорость записи/чтения та же - 540/560 мб/с. Что достаточно хорошо, НО не впечатляет преимуществом
Технических же недостатков не обнаружил

Комментарий:
Если резюмировать, то скажу, что по изначальной стоимости 2120 рур. покупается хороший, быстрый, качественный ssd, НО в этой ценовой категории с непримечательными характеристиками. В общем, деньги отдаются за лейбл, который отвечает за своё имя.
Если же говорить о пользе самого изделия, то это прекрасный носитель физической памяти, способный дать вашему ПК массу новых преимуществ.


Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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