Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X)

7 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X) - фото 1
Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X) - фото 2
Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X) - фото 3
Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X) - фото 4
Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
  • Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X) - фото 4
  • Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 549084
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X)
2 440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х1
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X)

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.



Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 60 ТБ, 2.5", 400, SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X)

Источник: Яндекс Маркет
26.12.2022
Евгений Звягинцев

Достоинства:
Все хорошо, работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2022
Андрей

Достоинства:
Скорость соответствует заявленной

Недостатки:
Пока не нашел
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2022
Александр Родионов

Достоинства:
Хороший стабильный диск. больше сказать нечего

Недостатки:
не выявил

Комментарий:
В целом ssd обычный. Ничего сверхъестественного. Если нужен для перехода с hdd - отличный вариант
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2022
Андрей Смирнов

Достоинства:
Цена качество. Заявленные характеристики держит.

Недостатки:
Нет
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2022
Павел Колодий

Достоинства:
Цена

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Отлично!!!
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2022
qwer


Недостатки:
нет

Комментарий:
Работает не хуже других производителей, других компаний и цена радует!!!
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2022
Павел З.

Достоинства:
Лёгкий. Работает.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Поставил Убунту. Но погонять диск еще не успел



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 60 ТБ, 2.5", 400, SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2022
Евгений Звягинцев

Достоинства:
Все хорошо, работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2022
Андрей

Достоинства:
Скорость соответствует заявленной

Недостатки:
Пока не нашел
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2022
Александр Родионов

Достоинства:
Хороший стабильный диск. больше сказать нечего

Недостатки:
не выявил

Комментарий:
В целом ssd обычный. Ничего сверхъестественного. Если нужен для перехода с hdd - отличный вариант
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2022
Андрей Смирнов

Достоинства:
Цена качество. Заявленные характеристики держит.

Недостатки:
Нет
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2022
Павел Колодий

Достоинства:
Цена

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Отлично!!!
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2022
qwer


Недостатки:
нет

Комментарий:
Работает не хуже других производителей, других компаний и цена радует!!!
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2022
Павел З.

Достоинства:
Лёгкий. Работает.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Поставил Убунту. Но погонять диск еще не успел


Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X) - стоимость товара 2440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...