Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro+ 128GB (EX280471RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
558
Скорость записи, Мб/с
497
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577438
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
558
Скорость записи, Мб/с
497
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х3х1
Вес, г.
120
Описание товара Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro+ 128GB (EX280471RUS)
M.2 накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS128 предназначен для использования в системах с повышенными требованиями к скорости обработки ресурсов и стабильности. С емкостью 128 ГБ он помогает существенно ускорить отклик системы при загрузке игр, потоковой передаче видео, обработке графики и выполнении других ресурсоемких задач. Подключение к материнской плате осуществляется посредством интерфейса SATA III. В режиме последовательного чтения накопитель обеспечивает скорость в пределах 558 Мбайт/сек. Поддержка технологий S.M.A.R.T и TRIM способствует повышению стабильности в эксплуатации ExeGate NextPro+.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
558
Скорость записи, Мб/с
497
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS128 предназначен для использования в системах с повышенными требованиями к скорости обработки ресурсов и стабильности. С емкостью 128 ГБ он помогает существенно ускорить отклик системы при загрузке игр, потоковой передаче видео, обработке графики и выполнении других ресурсоемких задач. Подключение к материнской плате осуществляется посредством интерфейса SATA III. В режиме последовательного чтения накопитель обеспечивает скорость в пределах 558 Мбайт/сек. Поддержка технологий S.M.A.R.T и TRIM способствует повышению стабильности в эксплуатации ExeGate NextPro+.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro+ 128GB (EX280471RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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