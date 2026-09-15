Накопитель SSD AMD 128GB Radeon R5 Client 2.5" SATA III [R/W - 530/445 MB/s] TLC 3D NAND
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD AMD 128GB Radeon R5 Client 2.5" SATA III [R/W - 530/445 MB/s] TLC 3D NAND
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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