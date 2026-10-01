Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
В наличии
Код товара: 401423
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 510 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X)
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 420 руб.605 руб. в СплитSSD накопитель Netac SSD N535S 120GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R...
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 128GB SATA III (SSD-128GB-2.5-LT22)
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитНакопитель SSD AMD 128GB Radeon R5 Client 2.5" SATA III [R/W - 5...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНакопитель SSD Netac SA500 128Gb (NT01SA500-128-S3X)
-
В наличииЦена 2 600 руб.650 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate UV500MNextPro+ 128GB (EX280471RUS)
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1)
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25)
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X)
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR)
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N600S Series 128Gb (NT01N600S-128G-S3X)
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитТвердотелльный накопитель KingSpec SSD 128GB M.2 2280 PCIe 3.0 x...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535N Series 128Gb (NT01N535N-128G-N8X)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2510 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X)