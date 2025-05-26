Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 418556
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х2
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR)
Диски серии Burst Elite построены на современных контроллерах и памяти 3D NAND типов TLC либо QLC, интерфейс SATA III обратно совместим с SATA II. С помощью SSD Burst Elite можно значительно увеличить производительность компьютера, без сложностей в установке. Форм-фактор 2,5”, при высоте 7 мм, позволяет использовать SSD Burst Elite не только в компьютерах, но и в ноутбуках. Широкий выбор емкостей, в совокупности с конкурентной ценой, делают приобретение SSD Burst Elite одним из самых разумных на современном рынке, по соотношению цена-качество.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Диски серии Burst Elite построены на современных контроллерах и памяти 3D NAND типов TLC либо QLC, интерфейс SATA III обратно совместим с SATA II. С помощью SSD Burst Elite можно значительно увеличить производительность компьютера, без сложностей в установке. Форм-фактор 2,5”, при высоте 7 мм, позволяет использовать SSD Burst Elite не только в компьютерах, но и в ноутбуках. Широкий выбор емкостей, в совокупности с конкурентной ценой, делают приобретение SSD Burst Elite одним из самых разумных на современном рынке, по соотношению цена-качество.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Брал в старый ноут под систему, ссд вдохнул в него вторую жизнь
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, работает как надо! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Записали windows, поставили в комп, все запустилось, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал на замену старому, всё соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
беру не в первый раз. все отлично
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро, все работает
Достоинства:
Комментарий:
Понравился. Легкий , компактный, быстрый в работе.
Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR)
Достоинства:
Комментарий:
Брал в старый ноут под систему, ссд вдохнул в него вторую жизнь
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, работает как надо! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Записали windows, поставили в комп, все запустилось, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал на замену старому, всё соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
беру не в первый раз. все отлично
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро, все работает
Достоинства:
Комментарий:
Понравился. Легкий , компактный, быстрый в работе.