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SSD Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR)

7 Отзывы
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Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR) - фото 1
Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR) - фото 2
Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR) - фото 3
Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR) - фото 4
Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR) - фото 5
Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
  • Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR) - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR) - фото 3
  • Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR) - фото 4
  • Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR) - фото 5
  • Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418556
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Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR)

Диски серии Burst Elite построены на современных контроллерах и памяти 3D NAND типов TLC либо QLC, интерфейс SATA III обратно совместим с SATA II. С помощью SSD Burst Elite можно значительно увеличить производительность компьютера, без сложностей в установке. Форм-фактор 2,5”, при высоте 7 мм, позволяет использовать SSD Burst Elite не только в компьютерах, но и в ноутбуках. Широкий выбор емкостей, в совокупности с конкурентной ценой, делают приобретение SSD Burst Elite одним из самых разумных на современном рынке, по соотношению цена-качество.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR)

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в старый ноут под систему, ссд вдохнул в него вторую жизнь
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Роман Я.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, работает как надо! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Записали windows, поставили в комп, все запустилось, работает.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал на замену старому, всё соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
беру не в первый раз. все отлично
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро, все работает
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
А П.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился. Легкий , компактный, быстрый в работе.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Диски серии Burst Elite построены на современных контроллерах и памяти 3D NAND типов TLC либо QLC, интерфейс SATA III обратно совместим с SATA II. С помощью SSD Burst Elite можно значительно увеличить производительность компьютера, без сложностей в установке. Форм-фактор 2,5”, при высоте 7 мм, позволяет использовать SSD Burst Elite не только в компьютерах, но и в ноутбуках. Широкий выбор емкостей, в совокупности с конкурентной ценой, делают приобретение SSD Burst Elite одним из самых разумных на современном рынке, по соотношению цена-качество.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в старый ноут под систему, ссд вдохнул в него вторую жизнь
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Роман Я.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, работает как надо! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Записали windows, поставили в комп, все запустилось, работает.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал на замену старому, всё соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
беру не в первый раз. все отлично
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро, все работает
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
А П.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился. Легкий , компактный, быстрый в работе.


Накопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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