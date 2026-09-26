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SSD Твердотелльный накопитель KingSpec SSD 128GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W800MB/s 3D TLC MTBF 1M 380000/320000 IOPS 125TBW купить в Санкт-Петербурге
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Твердотелльный накопитель KingSpec SSD 128GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W800MB/s 3D TLC MTBF 1M 380000/320000 IOPS 125TBW

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Твердотелльный накопитель KingSpec SSD 128GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W800MB/s 3D TLC MTBF 1M 380000/320000 IOPS 125TBW - фото 1
Твердотелльный накопитель KingSpec SSD 128GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W800MB/s 3D TLC MTBF 1M 380000/320000 IOPS 125TBW - фото 2
Твердотелльный накопитель KingSpec SSD 128GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W800MB/s 3D TLC MTBF 1M 380000/320000 IOPS 125TBW - фото 3
Твердотелльный накопитель KingSpec SSD 128GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W800MB/s 3D TLC MTBF 1M 380000/320000 IOPS 125TBW - фото 4
Твердотелльный накопитель KingSpec SSD 128GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W800MB/s 3D TLC MTBF 1M 380000/320000 IOPS 125TBW - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
800
Максимальный ресурс записи (TBW)
125
  • Твердотелльный накопитель KingSpec SSD 128GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W800MB/s 3D TLC MTBF 1M 380000/320000 IOPS 125TBW - фото 1
  • Твердотелльный накопитель KingSpec SSD 128GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W800MB/s 3D TLC MTBF 1M 380000/320000 IOPS 125TBW - фото 2
  • Твердотелльный накопитель KingSpec SSD 128GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W800MB/s 3D TLC MTBF 1M 380000/320000 IOPS 125TBW - фото 3
  • Твердотелльный накопитель KingSpec SSD 128GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W800MB/s 3D TLC MTBF 1M 380000/320000 IOPS 125TBW - фото 4
  • Твердотелльный накопитель KingSpec SSD 128GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W800MB/s 3D TLC MTBF 1M 380000/320000 IOPS 125TBW - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741412
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
800
Максимальный ресурс записи (TBW)
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
20

Описание товара Твердотелльный накопитель KingSpec SSD 128GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W800MB/s 3D TLC MTBF 1M 380000/320000 IOPS 125TBW

SSD-накопитель KINGSPEC NX-128 128ГБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.

Отзывы о товаре Твердотелльный накопитель KingSpec SSD 128GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W800MB/s 3D TLC MTBF 1M 380000/320000 IOPS 125TBW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingspec
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
800
Максимальный ресурс записи (TBW)
125
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель KINGSPEC NX-128 128ГБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Твердотелльный накопитель KingSpec SSD 128GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe R2200/W800MB/s 3D TLC MTBF 1M 380000/320000 IOPS 125TBW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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