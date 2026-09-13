Накопитель SSD AMD Radeon 2.5" 240GB R3 Series SATA 6Gb/s (R3SL0240G2)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD AMD Radeon 2.5" 240GB R3 Series SATA 6Gb/s (R3SL0240G2)
**Твердотельный накопитель SSD AMD Radeon R3 Series 240GB** Твердотельный накопитель (SSD) AMD Radeon R3 Series — это надёжное и эффективное решение для хранения данных. Он обеспечивает высокую скорость чтения и записи, что позволяет ускорить загрузку операционной системы, приложений и файлов. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: 2.5'. * Объём памяти: 240 ГБ. * Интерфейс: SATA 6Gb/s. * Тип памяти: TLC. * Скорость чтения: до 530 МБ/с. * Скорость записи: до 450 МБ/с. Этот SSD-накопитель идеально подходит для использования в компьютерах и ноутбуках, где требуется высокая производительность и надёжность. Он также может быть использован для обновления или замены старого жёсткого диска на более быстрый и эффективный SSD.
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