Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25)

7 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25) - фото 1
Накопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25) - фото 2
Накопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
  • Накопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25) - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366861
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25)

Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Простецкий ссд. Дёшево и сердито. Собирал франкенштейна из хлама, что нашёл по сараям и кладовкам. Теперь оно живое
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Антон Е.

Достоинства:


Комментарий:
за 2 месяца работы никаких нарекаий по работе нет
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Диск работает. Брал для старого ноутбука. В биосе диск определяется, однако, при установке системы windoes его не видит. Не смог установить на него старые версии windows (7 просила драйвера, которые нигде не смог найти, видимо из-за отсутствия поддержки таких систем). Пришлось поставить linux, с ним всё сразу заработало. Минус звезда, из-за отсутствия драйверов.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
работает,заявленным характеристикам соответствует. накатил Винду на него без проблем, комп разогнался
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
поставила в мини ПК. работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
работает. поставил отцу в старый комп вместо обычного винта, все летает. ошибок нет
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Лобов Антон Викторович

Достоинства:


Комментарий:
работает как надо, а больше не чего и не надо



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Простецкий ссд. Дёшево и сердито. Собирал франкенштейна из хлама, что нашёл по сараям и кладовкам. Теперь оно живое
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Антон Е.

Достоинства:


Комментарий:
за 2 месяца работы никаких нарекаий по работе нет
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Диск работает. Брал для старого ноутбука. В биосе диск определяется, однако, при установке системы windoes его не видит. Не смог установить на него старые версии windows (7 просила драйвера, которые нигде не смог найти, видимо из-за отсутствия поддержки таких систем). Пришлось поставить linux, с ним всё сразу заработало. Минус звезда, из-за отсутствия драйверов.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
работает,заявленным характеристикам соответствует. накатил Винду на него без проблем, комп разогнался
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
поставила в мини ПК. работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
работает. поставил отцу в старый комп вместо обычного винта, все летает. ошибок нет
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Лобов Антон Викторович

Достоинства:


Комментарий:
работает как надо, а больше не чего и не надо


Накопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...