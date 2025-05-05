Накопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Простецкий ссд. Дёшево и сердито. Собирал франкенштейна из хлама, что нашёл по сараям и кладовкам. Теперь оно живое
Достоинства:
Комментарий:
за 2 месяца работы никаких нарекаий по работе нет
Достоинства:
Комментарий:
Диск работает. Брал для старого ноутбука. В биосе диск определяется, однако, при установке системы windoes его не видит. Не смог установить на него старые версии windows (7 просила драйвера, которые нигде не смог найти, видимо из-за отсутствия поддержки таких систем). Пришлось поставить linux, с ним всё сразу заработало. Минус звезда, из-за отсутствия драйверов.
Достоинства:
Комментарий:
работает,заявленным характеристикам соответствует. накатил Винду на него без проблем, комп разогнался
Достоинства:
Комментарий:
поставила в мини ПК. работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
работает. поставил отцу в старый комп вместо обычного винта, все летает. ошибок нет
Достоинства:
Комментарий:
работает как надо, а больше не чего и не надо
Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25)
Достоинства:
Комментарий:
Простецкий ссд. Дёшево и сердито. Собирал франкенштейна из хлама, что нашёл по сараям и кладовкам. Теперь оно живое
Достоинства:
Комментарий:
за 2 месяца работы никаких нарекаий по работе нет
Достоинства:
Комментарий:
Диск работает. Брал для старого ноутбука. В биосе диск определяется, однако, при установке системы windoes его не видит. Не смог установить на него старые версии windows (7 просила драйвера, которые нигде не смог найти, видимо из-за отсутствия поддержки таких систем). Пришлось поставить linux, с ним всё сразу заработало. Минус звезда, из-за отсутствия драйверов.
Достоинства:
Комментарий:
работает,заявленным характеристикам соответствует. накатил Винду на него без проблем, комп разогнался
Достоинства:
Комментарий:
поставила в мини ПК. работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
работает. поставил отцу в старый комп вместо обычного винта, все летает. ошибок нет
Достоинства:
Комментарий:
работает как надо, а больше не чего и не надо