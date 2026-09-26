Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350 128Gb SATA 2.5" 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D TLC, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350 128Gb SATA 2.5" 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D TLC, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350-1)
Apacer представляет SSD-накопитель формата 2.5" объёмом 128 Гб — компактное и удобное решение для быстрой работы вашего компьютера. Благодаря высокому ресурсу записи 75 Тб и времени наработки на отказ 1 500 000 часов накопитель рассчитан на долгую и надёжную службу. Использование современной памяти TLC и наличию DRAM-буфера обеспечивает плавную работу даже при высоких нагрузках. Интерфейс SATA открывает перед вами мгновенный доступ к данным: скорость чтения достигает впечатляющих 560 МБайт/с, а запись уверенно держится на уровне 540 МБайт/с. Такой SSD отлично подходит тем, кто ценит баланс между производительностью и энергоэффективностью — энергопотребление составляет всего 1,26 Вт. Мгновенный запуск системы, быстрый отклик приложений и стабильная работа день за днём — всё это Apacer.
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Отзывы о товаре Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350 128Gb SATA 2.5" 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D TLC, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350-1)