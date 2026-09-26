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SSD Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350X 128Gb SATA 2.5" 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D NAND, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350XR-1) купить в Санкт-Петербурге
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Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350X 128Gb SATA 2.5" 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D NAND, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350XR-1)

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Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350X 128Gb SATA 2.5&quot; 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D NAND, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350XR-1) - фото 1
Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350X 128Gb SATA 2.5&quot; 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D NAND, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350XR-1) - фото 2
Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350X 128Gb SATA 2.5&quot; 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D NAND, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350XR-1) - фото 3
Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350X 128Gb SATA 2.5&quot; 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D NAND, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350XR-1) - фото 4
Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350X 128Gb SATA 2.5&quot; 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D NAND, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350XR-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
75
Энергопотребление, Вт
5
  • Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350X 128Gb SATA 2.5&quot; 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D NAND, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350XR-1) - фото 1
  • Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350X 128Gb SATA 2.5&quot; 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D NAND, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350XR-1) - фото 2
  • Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350X 128Gb SATA 2.5&quot; 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D NAND, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350XR-1) - фото 3
  • Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350X 128Gb SATA 2.5&quot; 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D NAND, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350XR-1) - фото 4
  • Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350X 128Gb SATA 2.5&quot; 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D NAND, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350XR-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741431
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Характеристики

Бренд
Apacer
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
75
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х2
Вес, г.
40

Описание товара Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350X 128Gb SATA 2.5" 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D NAND, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350XR-1)

SSD-накопитель Apacer объёмом 128 ГБ — практичное решение для ускорения работы компьютера или ноутбука. Форм-фактор 2,5" и интерфейс подключения SATA обеспечивают удобную совместимость с системами, рассчитанными на этот стандарт. Скорость чтения до 560 МБ/с и записи до 540 МБ/с помогает быстрее загружать систему, запускать приложения и работать с файлами. TLC-флэш-память сочетает производительность и ресурс: максимальный объём записи составляет 75 ТБ. Заявленное время наработки на отказ — 1 500 000 часов, а энергопотребление не превышает 5 Вт.



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Отзывы о товаре Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350X 128Gb SATA 2.5" 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D NAND, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350XR-1)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apacer
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
75
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Apacer объёмом 128 ГБ — практичное решение для ускорения работы компьютера или ноутбука. Форм-фактор 2,5" и интерфейс подключения SATA обеспечивают удобную совместимость с системами, рассчитанными на этот стандарт. Скорость чтения до 560 МБ/с и записи до 540 МБ/с помогает быстрее загружать систему, запускать приложения и работать с файлами. TLC-флэш-память сочетает производительность и ресурс: максимальный объём записи составляет 75 ТБ. Заявленное время наработки на отказ — 1 500 000 часов, а энергопотребление не превышает 5 Вт.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 540, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", 75 ТБ, SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, 540, TLC, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Твердотельный накопитель Apacer SSD PANTHER AS350X 128Gb SATA 2.5" 7mm, R560/W540 Mb/s, 3D NAND, IOPS 38K/75K, MTBF 1,5M, 75TBW, Retail, 3 years (AP128GAS350XR-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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