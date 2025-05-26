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SSD Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128)

21 Отзывы
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Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128) - фото 1
Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128) - фото 2
Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128) - фото 3
Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128) - фото 4
Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
87
Энергопотребление
1.4
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128) - фото 4
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540318
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
87
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128)

Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128)

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
заказываю не первый раз)Все приходит в идеальном состоянии))Спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ахмед О.

Достоинства:


Комментарий:
Ссд рабочий, заказываю не в первый раз!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Ваня С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает,за свои деньги он хорош
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично.Старенький комп летает… Запускаться начал за несколько секунд)) по сравнению с HDD
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Майор З.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует описанию ! цена отличная была ! пришло быстро , продавца советую !
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
норм, рабочая лошадка за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Определился в биосе, винда встала
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2024
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Установил на него систему ( 10 ку) . Старенький ноут летает.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2024
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
брал под системный, доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Работаем, по скорости все хорошо как и заявлено
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Артур Р.

Достоинства:


Комментарий:
дал новую жизнь старому ноутбуку.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Диск определился, отформатировался и работает. Все отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает под Linux, не знаю на долго ли, но пока доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна, компьютер летает. Продавцу спасибо, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2024
Артём П.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги, огонь жëсткий диск!! Всë работает шустро. Подключил его поставил на него Windows 10 и все летает, В общем цену оправдывает
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все идиально Скорость высокая Быстрый, шустрый всем советую
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2024
валерий т.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не ставил, жду остальные запчасти
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2024
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает! Надеемся на долгую жизнь.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает уже месяц, разница с hdd огромная



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
87
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.4
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 500, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", 500, SATA, TLC, 2.5", SATA, 500, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
заказываю не первый раз)Все приходит в идеальном состоянии))Спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ахмед О.

Достоинства:


Комментарий:
Ссд рабочий, заказываю не в первый раз!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Ваня С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает,за свои деньги он хорош
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично.Старенький комп летает… Запускаться начал за несколько секунд)) по сравнению с HDD
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Майор З.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует описанию ! цена отличная была ! пришло быстро , продавца советую !
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
норм, рабочая лошадка за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Определился в биосе, винда встала
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2024
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Установил на него систему ( 10 ку) . Старенький ноут летает.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2024
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
брал под системный, доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Работаем, по скорости все хорошо как и заявлено
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Артур Р.

Достоинства:


Комментарий:
дал новую жизнь старому ноутбуку.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Диск определился, отформатировался и работает. Все отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает под Linux, не знаю на долго ли, но пока доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна, компьютер летает. Продавцу спасибо, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2024
Артём П.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги, огонь жëсткий диск!! Всë работает шустро. Подключил его поставил на него Windows 10 и все летает, В общем цену оправдывает
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все идиально Скорость высокая Быстрый, шустрый всем советую
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2024
валерий т.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не ставил, жду остальные запчасти
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2024
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает! Надеемся на долгую жизнь.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает уже месяц, разница с hdd огромная


Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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