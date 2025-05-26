Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
87
Энергопотребление
1.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540318
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
87
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
60
Описание товара Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128)
Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
87
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.4
Страна производитель
Китай
Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
заказываю не первый раз)Все приходит в идеальном состоянии))Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Ссд рабочий, заказываю не в первый раз!
Достоинства:
Комментарий:
Работает,за свои деньги он хорош
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично.Старенький комп летает… Запускаться начал за несколько секунд)) по сравнению с HDD
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует описанию ! цена отличная была ! пришло быстро , продавца советую !
Достоинства:
Комментарий:
норм, рабочая лошадка за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Определился в биосе, винда встала
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар работает хорошо
Достоинства:
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Установил на него систему ( 10 ку) . Старенький ноут летает.
Достоинства:
Комментарий:
брал под системный, доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работаем, по скорости все хорошо как и заявлено
Достоинства:
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дал новую жизнь старому ноутбуку.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск за свои деньги
Достоинства:
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Диск определился, отформатировался и работает. Все отлично
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Работает под Linux, не знаю на долго ли, но пока доволен
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна, компьютер летает. Продавцу спасибо, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги, огонь жëсткий диск!! Всë работает шустро. Подключил его поставил на него Windows 10 и все летает, В общем цену оправдывает
Достоинства:
Комментарий:
Все идиально Скорость высокая Быстрый, шустрый всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Пока не ставил, жду остальные запчасти
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Надеемся на долгую жизнь.
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже месяц, разница с hdd огромная
Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128)
Достоинства:
Комментарий:
заказываю не первый раз)Все приходит в идеальном состоянии))Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Ссд рабочий, заказываю не в первый раз!
Достоинства:
Комментарий:
Работает,за свои деньги он хорош
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично.Старенький комп летает… Запускаться начал за несколько секунд)) по сравнению с HDD
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует описанию ! цена отличная была ! пришло быстро , продавца советую !
Достоинства:
Комментарий:
норм, рабочая лошадка за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Определился в биосе, винда встала
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Установил на него систему ( 10 ку) . Старенький ноут летает.
Достоинства:
Комментарий:
брал под системный, доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работаем, по скорости все хорошо как и заявлено
Достоинства:
Комментарий:
дал новую жизнь старому ноутбуку.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Диск определился, отформатировался и работает. Все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Работает под Linux, не знаю на долго ли, но пока доволен
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна, компьютер летает. Продавцу спасибо, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги, огонь жëсткий диск!! Всë работает шустро. Подключил его поставил на него Windows 10 и все летает, В общем цену оправдывает
Достоинства:
Комментарий:
Все идиально Скорость высокая Быстрый, шустрый всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Пока не ставил, жду остальные запчасти
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Надеемся на долгую жизнь.
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже месяц, разница с hdd огромная