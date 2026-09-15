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SSD Накопитель SSD ExeGate A400Next 120GB (EX276687RUS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD ExeGate A400Next 120GB (EX276687RUS)

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Накопитель SSD ExeGate A400Next 120GB (EX276687RUS) - фото 1
Накопитель SSD ExeGate A400Next 120GB (EX276687RUS) - фото 2
Накопитель SSD ExeGate A400Next 120GB (EX276687RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
  • Накопитель SSD ExeGate A400Next 120GB (EX276687RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD ExeGate A400Next 120GB (EX276687RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD ExeGate A400Next 120GB (EX276687RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577434
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD ExeGate A400Next 120GB (EX276687RUS)
2 070 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Время наработки на отказ, час
1800000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD ExeGate A400Next 120GB (EX276687RUS)

SATA накопитель ExeGate Next A400TS120 форм-фактора 2.5 дюйма отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами, обеспечивая быструю обработку вычислительных команд. Объем 120 ГБ позволяет хранить большое количество документов и других файлов. Данная модель обладает скоростью на уровне 500 Мбайт/сек в режиме чтения, что подчеркивает высокую производительность системы. Накопитель выполнен в прочном корпусе толщиной 7 мм, устойчивом к повреждениям и вибрации. Среди других особенностей ExeGate Next A400TS120 отмечается бесшумная работа.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate A400Next 120GB (EX276687RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1800000
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель ExeGate Next A400TS120 форм-фактора 2.5 дюйма отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами, обеспечивая быструю обработку вычислительных команд. Объем 120 ГБ позволяет хранить большое количество документов и других файлов. Данная модель обладает скоростью на уровне 500 Мбайт/сек в режиме чтения, что подчеркивает высокую производительность системы. Накопитель выполнен в прочном корпусе толщиной 7 мм, устойчивом к повреждениям и вибрации. Среди других особенностей ExeGate Next A400TS120 отмечается бесшумная работа.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD ExeGate A400Next 120GB (EX276687RUS) - по цене 2070 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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