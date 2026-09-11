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SSD Накопитель SSD ExeGate Next Pro 120Gb (EX276536RUS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD ExeGate Next Pro 120Gb (EX276536RUS)

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Накопитель SSD ExeGate Next Pro 120Gb (EX276536RUS) - фото 2
Накопитель SSD ExeGate Next Pro 120Gb (EX276536RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
553
Скорость записи, Мб/с
498
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Энергопотребление
5
  • Накопитель SSD ExeGate Next Pro 120Gb (EX276536RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD ExeGate Next Pro 120Gb (EX276536RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD ExeGate Next Pro 120Gb (EX276536RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577432
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
553
Скорость записи, Мб/с
498
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD ExeGate Next Pro 120Gb (EX276536RUS)

SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS120 является компактным и надежным запоминающим устройством, установка которого помогает повысить скорость и отзывчивость аппаратной платформы. Данная модель соответствует форм-фактору 2.5 дюйма, поэтому отличается совместимостью с настольными компьютерами и ноутбуками. В режиме последовательного чтения накопитель отличается скоростью в пределах значения 553 Мбайт/сек. Объем 120 ГБ позволяет разместить большое количество документов и прочих данных. ExeGate NextPro UV500TS120 выполнен в прочном и тонком корпусе.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate Next Pro 120Gb (EX276536RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
553
Скорость записи, Мб/с
498
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS120 является компактным и надежным запоминающим устройством, установка которого помогает повысить скорость и отзывчивость аппаратной платформы. Данная модель соответствует форм-фактору 2.5 дюйма, поэтому отличается совместимостью с настольными компьютерами и ноутбуками. В режиме последовательного чтения накопитель отличается скоростью в пределах значения 553 Мбайт/сек. Объем 120 ГБ позволяет разместить большое количество документов и прочих данных. ExeGate NextPro UV500TS120 выполнен в прочном и тонком корпусе.


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Самовывоз
Доставка
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