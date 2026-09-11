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SSD Накопитель SSD KingSpec 128Gb mSATA (MT-128) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD KingSpec 128Gb mSATA (MT-128)

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Накопитель SSD KingSpec 128Gb mSATA (MT-128) - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
  • Накопитель SSD KingSpec 128Gb mSATA (MT-128) - фото 1
  • Накопитель SSD KingSpec 128Gb mSATA (MT-128) - фото 2
  • Накопитель SSD KingSpec 128Gb mSATA (MT-128) - фото 3
  • Накопитель SSD KingSpec 128Gb mSATA (MT-128) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586852
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
24

Описание товара Накопитель SSD KingSpec 128Gb mSATA (MT-128)

KingSpec серия MT-XXX это высокопроизводительные и высоконадежные запоминающие устройства (SSD Диски), которые состоят из энергонезависимой флэш-памяти NAND и полупроводниковых компонентов. Эта технология предназначена для оптимизации ограничений низкой вычислительной производительности традиционных жестких дисков. Все механические детали были заменены электронными компонентами, для предотвращения ударов и вибрации. SSD Диски MT серии имеют интерфейс mSATA, размер 50.95*30*3.5mm, данный тип диска можно установить даже в очень старые ноутбуки, вместо Wi-Fi модуля, или в свободный mSATA слот.

Отзывы о товаре Накопитель SSD KingSpec 128Gb mSATA (MT-128)




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Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Страна производитель
Китай
Описание
KingSpec серия MT-XXX это высокопроизводительные и высоконадежные запоминающие устройства (SSD Диски), которые состоят из энергонезависимой флэш-памяти NAND и полупроводниковых компонентов. Эта технология предназначена для оптимизации ограничений низкой вычислительной производительности традиционных жестких дисков. Все механические детали были заменены электронными компонентами, для предотвращения ударов и вибрации. SSD Диски MT серии имеют интерфейс mSATA, размер 50.95*30*3.5mm, данный тип диска можно установить даже в очень старые ноутбуки, вместо Wi-Fi модуля, или в свободный mSATA слот.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD KingSpec 128Gb mSATA (MT-128) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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