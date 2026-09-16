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SSD Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG

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Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG - фото 1
Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG - фото 2
Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG - фото 3
Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG - фото 4
Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG - фото 5
Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
USB Type-C
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
2000
  • Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG - фото 1
  • Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG - фото 2
  • Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG - фото 3
  • Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG - фото 4
  • Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG - фото 5
  • Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 640 руб. 
Начислим 139 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718760
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG
8 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
USB Type-C
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х2
Вес, г.
118

Описание товара Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG

Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG



Теги товара: 2000

Отзывы о товаре Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG




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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
USB Type-C
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG


Теги товара: 2000
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG - стоимость товара 8640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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