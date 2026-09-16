Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
USB Type-C
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 640 руб.
В наличии
Код товара: 718760
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
USB Type-C
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х2
Вес, г.
118
Описание товара Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG
Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: 2000
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Бренд
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
USB Type-C
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
2000
Страна производитель
Китай
Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: 2000
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: 2000
Накопитель SSD ADATA 500GB SD810 SD810-500G-CSG - стоимость товара 8640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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