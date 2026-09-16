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SSD Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS)

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Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 1
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 2
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 3
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 4
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 5
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 6
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 7
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 8
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 9
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 10
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 11
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
110
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 6
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 7
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 8
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 9
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 10
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 11
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714999
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS)
9 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
110
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS)

Не бойтесь ответить ударом на удар! GAMMIX S60 оснащен интерфейсом передачи данных PCIe Gen4 x4, достигающим скорости последовательного чтения/записи до 4700/1700 МБ в секунду. Этого достаточно, чтобы доминировать на киберспортивных платформах. Он работает в два раза быстрее по сравнению с обычными твердотельными накопителями PCIe Gen3 и в 15 раз быстрее, чем твердотельные накопители SATA. Благодаря полной обратной совместимости с существующими платформами PCIe 3.0 он принесет вам радость победы над соперниками! Установили несколько игр и место на диске закончилось? GAMMIX S60 - лучшее решение, когда во встроенной памяти PS5 заканчивается место. Его форм-фактор идеален для слота памяти PS5, а производительность соответствует официальным требованиям PS5. Теперь вы без проблем установите больше игр ААА.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4700
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
110
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Не бойтесь ответить ударом на удар! GAMMIX S60 оснащен интерфейсом передачи данных PCIe Gen4 x4, достигающим скорости последовательного чтения/записи до 4700/1700 МБ в секунду. Этого достаточно, чтобы доминировать на киберспортивных платформах. Он работает в два раза быстрее по сравнению с обычными твердотельными накопителями PCIe Gen3 и в 15 раз быстрее, чем твердотельные накопители SATA. Благодаря полной обратной совместимости с существующими платформами PCIe 3.0 он принесет вам радость победы над соперниками! Установили несколько игр и место на диске закончилось? GAMMIX S60 - лучшее решение, когда во встроенной памяти PS5 заканчивается место. Его форм-фактор идеален для слота памяти PS5, а производительность соответствует официальным требованиям PS5. Теперь вы без проблем установите больше игр ААА.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS) - по цене 9620 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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