SSD накопитель Netac SSD NV3000 500GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 200K/150K, TBW 300TB, with heat sink, 5y wty
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2100
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741425
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2100
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
40
Описание товара SSD накопитель Netac SSD NV3000 500GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 200K/150K, TBW 300TB, with heat sink, 5y wty
SSD M.2 накопитель Netac NV3000 является производительным и надежным запоминающим устройством. Он подключается к системе за счет использования интерфейса PCI-E 3.0 x4 и выполнен в компактном типоразмере M.2. SSD Netac NV3000 характеризуется стабильной работой на протяжении длительного срока службы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2100
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Китай
SSD M.2 накопитель Netac NV3000 является производительным и надежным запоминающим устройством. Он подключается к системе за счет использования интерфейса PCI-E 3.0 x4 и выполнен в компактном типоразмере M.2. SSD Netac NV3000 характеризуется стабильной работой на протяжении длительного срока службы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
SSD накопитель Netac SSD NV3000 500GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 200K/150K, TBW 300TB, with heat sink, 5y wty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре SSD накопитель Netac SSD NV3000 500GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 200K/150K, TBW 300TB, with heat sink, 5y wty