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SSD Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS

24 Отзывы
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Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS - фото 1
Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS - фото 2
Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS - фото 3
Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS - фото 4
Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS - фото 5
Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS - фото 6
Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS - фото 7
Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1600
Максимальный ресурс записи (TBW)
130
  • Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS - фото 6
  • Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS - фото 7
  • Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 700 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 590974
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS
8 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1600
Максимальный ресурс записи (TBW)
130
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х2х1
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS

Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Аслан

Достоинства:


Комментарий:
пришла целая, работает, утром перенесу игру на неё и посмотрю, возможно дополню
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, предыдущий ссд просто не стал работать, после ключения на 5 году жизни. поэтому совет все у кого ссд, важные данные после 4 лет использования ссд не храните на нем. заведите жёсткий диск он тормоз по скорости, но там плату замени и как правило все целое, а на ссд напаяно все мелко ремонтопригодность не очень дома уже не особо получается.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо вам большое, заказывал adata legend 710 512gb, а пришло adata legend 960 2tb, он ещё и рабочий, его уже несколько месяцев тестирую. Работает идеально. P.S мою реакцию надо было в этот момент записывать, жаль не сделал, но могу сказать, что я проорался дико.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Валерий Б.

Достоинства:


Комментарий:
мне понравился товар. полный комплект инструкция крепёж кабель питания.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не нашел недостатков. При полной нагрузке температура выше 60 не поднимается
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
пришло с изгибом, но работает отлично. доставка плохая, упаковуйте надежнее
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в нормальном состоянии новый, проверка показала что тоже все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю что за штука но пришла быстро сын установил все работает всё в порядке
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
для сравнения положил 1й свой ссд этой же фирмы и с таким же объемом. Первый сделан в Китае, а второй в Тайване, у 1го 4 чипа памяти, у 2 два. В общем и целом неплохие ссд. Использую их в роли флешки.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, факт меньше заявленного. Возможно особенность какая то, не разбираюсь)
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Арслан К.

Достоинства:


Комментарий:
память рабочая/доп упаковки нет/халатность продавца/дополнительный осадок после того, как взял по хорошей цене и заказ отменили, ну и понятное дело ценник уже не тот.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Георгий К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая все норм. Пришло быстро. Установлю и узнаю работает или нет :)
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Вера Т.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший спасибо.Пункт выдачи желает лучшего.Работают дети.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Илья С.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо огромное продавцу, заказал на 512 гб, пришел на 2тб Работает все четко
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отлично. Радиатор штатный под нагрузкой 33 градуса. Использую под кэш на чтение в synology. сколько прослужит посмотрим ...
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Матвей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Ssd пришел в коробочке. В комплекте был радиатор который не был приклеен с завода. Вроде все ок, если что то поменяется изменю отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Федор С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, быстрый, маленький, есть что то на подобии радиатора в комплекте есть лампочка которая сильно довольно отвлекает я бы её в другом месте поставил а так супер
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Тимур С.

Достоинства:


Комментарий:
диск оригинал, пришел запечатанный, все наклейки на месте. подключил , инициализировал все работает
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
пока не проверял. логотип сверху это опционально наклеиваемая плашка, очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ссд, вот только вместо 512гб дам всего 476+- а так в целом за свою цену довольно неплохо
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
греется под нагрузкой до 60+, без нагрузки 40+. нужно дополнительное охлаждение. по скорости вопросов нет
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ssd функционирует, скорость субъективно приемлемая, остальное покажет время
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Артурамин Г.

Достоинства:


Комментарий:
Берет скорости даже выше заявленных,пока нареканий нет!
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Виктор Р.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил взамен вышедшего из строя. Работают отлично, без нареканий.



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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1600
Максимальный ресурс записи (TBW)
130
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Аслан

Достоинства:


Комментарий:
пришла целая, работает, утром перенесу игру на неё и посмотрю, возможно дополню
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, предыдущий ссд просто не стал работать, после ключения на 5 году жизни. поэтому совет все у кого ссд, важные данные после 4 лет использования ссд не храните на нем. заведите жёсткий диск он тормоз по скорости, но там плату замени и как правило все целое, а на ссд напаяно все мелко ремонтопригодность не очень дома уже не особо получается.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо вам большое, заказывал adata legend 710 512gb, а пришло adata legend 960 2tb, он ещё и рабочий, его уже несколько месяцев тестирую. Работает идеально. P.S мою реакцию надо было в этот момент записывать, жаль не сделал, но могу сказать, что я проорался дико.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Валерий Б.

Достоинства:


Комментарий:
мне понравился товар. полный комплект инструкция крепёж кабель питания.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не нашел недостатков. При полной нагрузке температура выше 60 не поднимается
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
пришло с изгибом, но работает отлично. доставка плохая, упаковуйте надежнее
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в нормальном состоянии новый, проверка показала что тоже все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю что за штука но пришла быстро сын установил все работает всё в порядке
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
для сравнения положил 1й свой ссд этой же фирмы и с таким же объемом. Первый сделан в Китае, а второй в Тайване, у 1го 4 чипа памяти, у 2 два. В общем и целом неплохие ссд. Использую их в роли флешки.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, факт меньше заявленного. Возможно особенность какая то, не разбираюсь)
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Арслан К.

Достоинства:


Комментарий:
память рабочая/доп упаковки нет/халатность продавца/дополнительный осадок после того, как взял по хорошей цене и заказ отменили, ну и понятное дело ценник уже не тот.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Георгий К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая все норм. Пришло быстро. Установлю и узнаю работает или нет :)
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Вера Т.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший спасибо.Пункт выдачи желает лучшего.Работают дети.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Илья С.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо огромное продавцу, заказал на 512 гб, пришел на 2тб Работает все четко
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отлично. Радиатор штатный под нагрузкой 33 градуса. Использую под кэш на чтение в synology. сколько прослужит посмотрим ...
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Матвей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Ssd пришел в коробочке. В комплекте был радиатор который не был приклеен с завода. Вроде все ок, если что то поменяется изменю отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Федор С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, быстрый, маленький, есть что то на подобии радиатора в комплекте есть лампочка которая сильно довольно отвлекает я бы её в другом месте поставил а так супер
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Тимур С.

Достоинства:


Комментарий:
диск оригинал, пришел запечатанный, все наклейки на месте. подключил , инициализировал все работает
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
пока не проверял. логотип сверху это опционально наклеиваемая плашка, очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ссд, вот только вместо 512гб дам всего 476+- а так в целом за свою цену довольно неплохо
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
греется под нагрузкой до 60+, без нагрузки 40+. нужно дополнительное охлаждение. по скорости вопросов нет
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ssd функционирует, скорость субъективно приемлемая, остальное покажет время
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Артурамин Г.

Достоинства:


Комментарий:
Берет скорости даже выше заявленных,пока нареканий нет!
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Виктор Р.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил взамен вышедшего из строя. Работают отлично, без нареканий.


Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8700 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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