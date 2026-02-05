Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Достоинства:
Комментарий:
пришла целая, работает, утром перенесу игру на неё и посмотрю, возможно дополню
Достоинства:
Комментарий:
Работает, предыдущий ссд просто не стал работать, после ключения на 5 году жизни. поэтому совет все у кого ссд, важные данные после 4 лет использования ссд не храните на нем. заведите жёсткий диск он тормоз по скорости, но там плату замени и как правило все целое, а на ссд напаяно все мелко ремонтопригодность не очень дома уже не особо получается.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо вам большое, заказывал adata legend 710 512gb, а пришло adata legend 960 2tb, он ещё и рабочий, его уже несколько месяцев тестирую. Работает идеально. P.S мою реакцию надо было в этот момент записывать, жаль не сделал, но могу сказать, что я проорался дико.
Достоинства:
Комментарий:
мне понравился товар. полный комплект инструкция крепёж кабель питания.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не нашел недостатков. При полной нагрузке температура выше 60 не поднимается
Достоинства:
Комментарий:
пришло с изгибом, но работает отлично. доставка плохая, упаковуйте надежнее
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в нормальном состоянии новый, проверка показала что тоже все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю что за штука но пришла быстро сын установил все работает всё в порядке
Достоинства:
Комментарий:
для сравнения положил 1й свой ссд этой же фирмы и с таким же объемом. Первый сделан в Китае, а второй в Тайване, у 1го 4 чипа памяти, у 2 два. В общем и целом неплохие ссд. Использую их в роли флешки.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, факт меньше заявленного. Возможно особенность какая то, не разбираюсь)
Достоинства:
Комментарий:
память рабочая/доп упаковки нет/халатность продавца/дополнительный осадок после того, как взял по хорошей цене и заказ отменили, ну и понятное дело ценник уже не тот.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая все норм. Пришло быстро. Установлю и узнаю работает или нет :)
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший спасибо.Пункт выдачи желает лучшего.Работают дети.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо огромное продавцу, заказал на 512 гб, пришел на 2тб Работает все четко
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отлично. Радиатор штатный под нагрузкой 33 градуса. Использую под кэш на чтение в synology. сколько прослужит посмотрим ...
Достоинства:
Комментарий:
Ssd пришел в коробочке. В комплекте был радиатор который не был приклеен с завода. Вроде все ок, если что то поменяется изменю отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, быстрый, маленький, есть что то на подобии радиатора в комплекте есть лампочка которая сильно довольно отвлекает я бы её в другом месте поставил а так супер
Достоинства:
Комментарий:
диск оригинал, пришел запечатанный, все наклейки на месте. подключил , инициализировал все работает
Достоинства:
Комментарий:
пока не проверял. логотип сверху это опционально наклеиваемая плашка, очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
хороший ссд, вот только вместо 512гб дам всего 476+- а так в целом за свою цену довольно неплохо
Достоинства:
Комментарий:
греется под нагрузкой до 60+, без нагрузки 40+. нужно дополнительное охлаждение. по скорости вопросов нет
Достоинства:
Комментарий:
ssd функционирует, скорость субъективно приемлемая, остальное покажет время
Достоинства:
Комментарий:
Берет скорости даже выше заявленных,пока нареканий нет!
Достоинства:
Комментарий:
Поставил взамен вышедшего из строя. Работают отлично, без нареканий.
Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data Legend 710 512Gb ALEG-710-512GCS
Достоинства:
Комментарий:
пришла целая, работает, утром перенесу игру на неё и посмотрю, возможно дополню
Достоинства:
Комментарий:
Работает, предыдущий ссд просто не стал работать, после ключения на 5 году жизни. поэтому совет все у кого ссд, важные данные после 4 лет использования ссд не храните на нем. заведите жёсткий диск он тормоз по скорости, но там плату замени и как правило все целое, а на ссд напаяно все мелко ремонтопригодность не очень дома уже не особо получается.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо вам большое, заказывал adata legend 710 512gb, а пришло adata legend 960 2tb, он ещё и рабочий, его уже несколько месяцев тестирую. Работает идеально. P.S мою реакцию надо было в этот момент записывать, жаль не сделал, но могу сказать, что я проорался дико.
Достоинства:
Комментарий:
мне понравился товар. полный комплект инструкция крепёж кабель питания.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не нашел недостатков. При полной нагрузке температура выше 60 не поднимается
Достоинства:
Комментарий:
пришло с изгибом, но работает отлично. доставка плохая, упаковуйте надежнее
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в нормальном состоянии новый, проверка показала что тоже все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю что за штука но пришла быстро сын установил все работает всё в порядке
Достоинства:
Комментарий:
для сравнения положил 1й свой ссд этой же фирмы и с таким же объемом. Первый сделан в Китае, а второй в Тайване, у 1го 4 чипа памяти, у 2 два. В общем и целом неплохие ссд. Использую их в роли флешки.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, факт меньше заявленного. Возможно особенность какая то, не разбираюсь)
Достоинства:
Комментарий:
память рабочая/доп упаковки нет/халатность продавца/дополнительный осадок после того, как взял по хорошей цене и заказ отменили, ну и понятное дело ценник уже не тот.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая все норм. Пришло быстро. Установлю и узнаю работает или нет :)
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший спасибо.Пункт выдачи желает лучшего.Работают дети.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо огромное продавцу, заказал на 512 гб, пришел на 2тб Работает все четко
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отлично. Радиатор штатный под нагрузкой 33 градуса. Использую под кэш на чтение в synology. сколько прослужит посмотрим ...
Достоинства:
Комментарий:
Ssd пришел в коробочке. В комплекте был радиатор который не был приклеен с завода. Вроде все ок, если что то поменяется изменю отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, быстрый, маленький, есть что то на подобии радиатора в комплекте есть лампочка которая сильно довольно отвлекает я бы её в другом месте поставил а так супер
Достоинства:
Комментарий:
диск оригинал, пришел запечатанный, все наклейки на месте. подключил , инициализировал все работает
Достоинства:
Комментарий:
пока не проверял. логотип сверху это опционально наклеиваемая плашка, очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
хороший ссд, вот только вместо 512гб дам всего 476+- а так в целом за свою цену довольно неплохо
Достоинства:
Комментарий:
греется под нагрузкой до 60+, без нагрузки 40+. нужно дополнительное охлаждение. по скорости вопросов нет
Достоинства:
Комментарий:
ssd функционирует, скорость субъективно приемлемая, остальное покажет время
Достоинства:
Комментарий:
Берет скорости даже выше заявленных,пока нареканий нет!
Достоинства:
Комментарий:
Поставил взамен вышедшего из строя. Работают отлично, без нареканий.