Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 960GB (S78-440P130-P83)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
500
Энергопотребление
2.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633928
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
500
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
2.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х2
Вес, г.
80
Описание товара Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 960GB (S78-440P130-P83)
SATA накопитель MSI SPATIUM S270 создан для ускорения настольного или портативного компьютера. Благодаря скорости до 500 Мбайт/сек в режиме чтения он повышает отзывчивость аппаратной платформы на запуск программ и выполнение команд пользователя. Объем 960 ГБ обеспечивает хранение большого объема документов и файлов. MSI SPATIUM S270 выполнен в прочном корпусе толщиной 7 мм, который устойчив к механическим повреждениям и вибрации. Встроенные средства защиты и исправления ошибок гарантируют стабильную работу накопителя. Программа Actiphy предлагает функции резервного копирования и восстановления файлов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
500
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
2.1
Страна производитель
Китай
SATA накопитель MSI SPATIUM S270 создан для ускорения настольного или портативного компьютера. Благодаря скорости до 500 Мбайт/сек в режиме чтения он повышает отзывчивость аппаратной платформы на запуск программ и выполнение команд пользователя. Объем 960 ГБ обеспечивает хранение большого объема документов и файлов. MSI SPATIUM S270 выполнен в прочном корпусе толщиной 7 мм, который устойчив к механическим повреждениям и вибрации. Встроенные средства защиты и исправления ошибок гарантируют стабильную работу накопителя. Программа Actiphy предлагает функции резервного копирования и восстановления файлов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
Скорость соответсвует, забил его на 540гб всё в порядке, ношу с собой как преносной диск с виндой.
Достоинства:
Комментарий:
Купил уже второй себе, с первым год примерно уже и всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, действительно комп не увидел сначала, нужно его инициализировать, что скорее плюс, т.к. можно задать формат диска
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально, работает, разве что вместо 960 там 894.
Достоинства:
Комментарий:
ура крутой ссд тока ссд оказался непоседой и спрятался в диспетчере задач но я потом отругал и он появился в проводнике,ох уж этот бандюган
Достоинства:
Комментарий:
отлично. подключился без проблем. главное, инициализируйте диск, иначе система его не видит.
Достоинства:
Комментарий:
Брак. Компьютер его не видит. Брал 2, один msi, другой Kingston. msi отнёс обратно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, но к сожалению в комплекте нет винтов крепления, винты крепления от hhd не подошли, пришлось заказывать крепление+винты для ssd
Достоинства:
Комментарий:
Подключил, работает. Сколько проживет только время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично работает, определился сразу, форматнул, месяц полёт нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Коробка целая, пломбы на месте. Все работает. Масса положительных отзывов и обзоров на этот продукт. Надеюсь будет долго радовать безотказной работой.
Достоинства:
Комментарий:
После форматирования - 894,24 ГБ. Не соответствует заявленному объему (((
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок, компьютер диск не видет. прошел месяц с покупки, не знаю влзможна ли замена
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, всё супер! Основное хранилище в моём ПК – это два 1Тб M.2 NVMe накопителя MSI SPATIUM M450. Нужен был ещё и отдельный классический SSD для хранения семейных фото и видео. Выбор сразу же пал на проверенный MSI. S270 – отличная модель с большим ресурсом и хорошими характеристиками. Есть доверие к производителю, надёжность должна быть на уровне. Первые тесты на скриншоте – скорости соответствуют заявленным. Цена понравилась. Заказ пришёл быстро, все защитные наклейки были на месте. Но при доставке коробка слегка помялась. В целом минусов не обнаружено. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Легко инициализировался. Склонировал свой диск на него. Летает... Ноутбук как заново родился.
Достоинства:
Комментарий:
Взял для игрух на пк, закинул и танки играются отлично, загружается очень быстро
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ssd, скорость правда не проверял т.к. брал для игр, и могу сказать, то что играется все хорошо)
Достоинства:
Комментарий:
Радует цена и объем памяти, скорость чтения/записи нормальная. По надежности не скажу, надеюсь прослужит подольше)
Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 960GB (S78-440P130-P83) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 960GB (S78-440P130-P83)
Достоинства:
Комментарий:
Скорость соответсвует, забил его на 540гб всё в порядке, ношу с собой как преносной диск с виндой.
Достоинства:
Комментарий:
Купил уже второй себе, с первым год примерно уже и всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, действительно комп не увидел сначала, нужно его инициализировать, что скорее плюс, т.к. можно задать формат диска
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально, работает, разве что вместо 960 там 894.
Достоинства:
Комментарий:
ура крутой ссд тока ссд оказался непоседой и спрятался в диспетчере задач но я потом отругал и он появился в проводнике,ох уж этот бандюган
Достоинства:
Комментарий:
отлично. подключился без проблем. главное, инициализируйте диск, иначе система его не видит.
Достоинства:
Комментарий:
Брак. Компьютер его не видит. Брал 2, один msi, другой Kingston. msi отнёс обратно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, но к сожалению в комплекте нет винтов крепления, винты крепления от hhd не подошли, пришлось заказывать крепление+винты для ssd
Достоинства:
Комментарий:
Подключил, работает. Сколько проживет только время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично работает, определился сразу, форматнул, месяц полёт нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Коробка целая, пломбы на месте. Все работает. Масса положительных отзывов и обзоров на этот продукт. Надеюсь будет долго радовать безотказной работой.
Достоинства:
Комментарий:
После форматирования - 894,24 ГБ. Не соответствует заявленному объему (((
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок, компьютер диск не видет. прошел месяц с покупки, не знаю влзможна ли замена
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, всё супер! Основное хранилище в моём ПК – это два 1Тб M.2 NVMe накопителя MSI SPATIUM M450. Нужен был ещё и отдельный классический SSD для хранения семейных фото и видео. Выбор сразу же пал на проверенный MSI. S270 – отличная модель с большим ресурсом и хорошими характеристиками. Есть доверие к производителю, надёжность должна быть на уровне. Первые тесты на скриншоте – скорости соответствуют заявленным. Цена понравилась. Заказ пришёл быстро, все защитные наклейки были на месте. Но при доставке коробка слегка помялась. В целом минусов не обнаружено. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Легко инициализировался. Склонировал свой диск на него. Летает... Ноутбук как заново родился.
Достоинства:
Комментарий:
Взял для игрух на пк, закинул и танки играются отлично, загружается очень быстро
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ssd, скорость правда не проверял т.к. брал для игр, и могу сказать, то что играется все хорошо)
Достоинства:
Комментарий:
Радует цена и объем памяти, скорость чтения/записи нормальная. По надежности не скажу, надеюсь прослужит подольше)