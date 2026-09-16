Накопитель SSD M.2 2280 500GB P400VP500GM28H PATRIOT
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 500GB P400VP500GM28H PATRIOT
SSD Patriot в форм-факторе M.2 2280 подойдёт тем, кто ценит скорость и надёжность. Объём 500 ГБ — оптимальное решение для быстрого запуска системы, работы с тяжёлыми файлами и игр. За счёт использования памяти 3D NAND накопитель не только вместительный, но и долговечный: максимальный ресурс записи достигает 160 ТБ. Впечатляющая скорость чтения до 5000 МБ/с и записи до 3000 МБ/с позволяет моментально запускать приложения и передавать большие объёмы данных. Интерфейс PCIe 4.0 x4 раскрывает весь потенциал современного компьютера, ускоряя работу без компромиссов. SSD Patriot — выбор для тех, кто хочет максимум производительности каждый день.
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