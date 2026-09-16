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SSD Накопитель SSD M.2 2280 500GB P400VP500GM28H PATRIOT купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD M.2 2280 500GB P400VP500GM28H PATRIOT

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Накопитель SSD M.2 2280 500GB P400VP500GM28H PATRIOT - фото 1
Накопитель SSD M.2 2280 500GB P400VP500GM28H PATRIOT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
  • Накопитель SSD M.2 2280 500GB P400VP500GM28H PATRIOT - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 2280 500GB P400VP500GM28H PATRIOT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739105
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 500GB P400VP500GM28H PATRIOT

SSD Patriot в форм-факторе M.2 2280 подойдёт тем, кто ценит скорость и надёжность. Объём 500 ГБ — оптимальное решение для быстрого запуска системы, работы с тяжёлыми файлами и игр. За счёт использования памяти 3D NAND накопитель не только вместительный, но и долговечный: максимальный ресурс записи достигает 160 ТБ. Впечатляющая скорость чтения до 5000 МБ/с и записи до 3000 МБ/с позволяет моментально запускать приложения и передавать большие объёмы данных. Интерфейс PCIe 4.0 x4 раскрывает весь потенциал современного компьютера, ускоряя работу без компромиссов. SSD Patriot — выбор для тех, кто хочет максимум производительности каждый день.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 500GB P400VP500GM28H PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Описание
SSD Patriot в форм-факторе M.2 2280 подойдёт тем, кто ценит скорость и надёжность. Объём 500 ГБ — оптимальное решение для быстрого запуска системы, работы с тяжёлыми файлами и игр. За счёт использования памяти 3D NAND накопитель не только вместительный, но и долговечный: максимальный ресурс записи достигает 160 ТБ. Впечатляющая скорость чтения до 5000 МБ/с и записи до 3000 МБ/с позволяет моментально запускать приложения и передавать большие объёмы данных. Интерфейс PCIe 4.0 x4 раскрывает весь потенциал современного компьютера, ускоряя работу без компромиссов. SSD Patriot — выбор для тех, кто хочет максимум производительности каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD M.2 2280 500GB P400VP500GM28H PATRIOT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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