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SSD Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM купить в Санкт-Петербурге
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Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM

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Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM - фото 1
Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM - фото 2
Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM - фото 3
Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM - фото 4
Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM - фото 5
Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6600
Скорость записи, Мб/с
3500
Максимальный ресурс записи (TBW)
110
  • Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM - фото 1
  • Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM - фото 2
  • Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM - фото 3
  • Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM - фото 4
  • Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM - фото 5
  • Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741414
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Характеристики

Бренд
Crucial
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6600
Скорость записи, Мб/с
3500
Максимальный ресурс записи (TBW)
110
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
25

Описание товара Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM

Откройте для себя новый уровень скорости и отзывчивости вашей системы с внутренним твердотельным накопителем Crucial P310. Этот современный накопитель, выполненный в строгом черном цвете, создан для тех, кто ценит высокую производительность и надежность в компактном форм-факторе M.2 размером 2280. Он станет идеальным апгрейдом для вашего настольного компьютера или рабочей станции, кардинально преображая повседневную работу с цифровым миром. Благодаря использованию высокоскоростного интерфейса PCI-E 4.0 x4 и поддержке протокола NVMe этот накопитель обеспечивает невероятную скорость обмена данными. Вы сможете загружать операционную систему за считанные секунды, практически мгновенно открывать тяжелые приложения и проекты, а также сокращать время ожидания в ресурсоемких задачах. Объем в 500 гигабайт предоставляет достаточное пространство для установки операционной системы, ключевых программ и любимых игр, перенося их на новый скоростной уровень. Производительность Crucial P310 впечатляет даже в самых требовательных сценариях. Скорость последовательного чтения достигает 6600 мегабайт в секунду, что позволяет молниеносно копировать большие файлы и архивы. Скорость записи на уровне 3500 мегабайт в секунду гарантирует, что сохранение и перенос данных будут происходить без задержек. Но настоящим показателем его мощи являются высочайшие скорости при работе с мелкими файлами. Накопитель способен обрабатывать до 520 тысяч операций ввода-вывода в секунду при случайном чтении блоков по 4 КБ и до 890 тысяч операций при случайной записи. Для хранения информации в накопителе применяется память типа QLC, что позволило создать доступное по цене решение с солидным запасом надежности. Ресурс перезаписи составляет 110 терабайт, что подтверждает его долговечность и готовность к интенсивным рабочим нагрузкам на протяжении многих лет.

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Crucial
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6600
Скорость записи, Мб/с
3500
Максимальный ресурс записи (TBW)
110
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новый уровень скорости и отзывчивости вашей системы с внутренним твердотельным накопителем Crucial P310. Этот современный накопитель, выполненный в строгом черном цвете, создан для тех, кто ценит высокую производительность и надежность в компактном форм-факторе M.2 размером 2280. Он станет идеальным апгрейдом для вашего настольного компьютера или рабочей станции, кардинально преображая повседневную работу с цифровым миром. Благодаря использованию высокоскоростного интерфейса PCI-E 4.0 x4 и поддержке протокола NVMe этот накопитель обеспечивает невероятную скорость обмена данными. Вы сможете загружать операционную систему за считанные секунды, практически мгновенно открывать тяжелые приложения и проекты, а также сокращать время ожидания в ресурсоемких задачах. Объем в 500 гигабайт предоставляет достаточное пространство для установки операционной системы, ключевых программ и любимых игр, перенося их на новый скоростной уровень. Производительность Crucial P310 впечатляет даже в самых требовательных сценариях. Скорость последовательного чтения достигает 6600 мегабайт в секунду, что позволяет молниеносно копировать большие файлы и архивы. Скорость записи на уровне 3500 мегабайт в секунду гарантирует, что сохранение и перенос данных будут происходить без задержек. Но настоящим показателем его мощи являются высочайшие скорости при работе с мелкими файлами. Накопитель способен обрабатывать до 520 тысяч операций ввода-вывода в секунду при случайном чтении блоков по 4 КБ и до 890 тысяч операций при случайной записи. Для хранения информации в накопителе применяется память типа QLC, что позволило создать доступное по цене решение с солидным запасом надежности. Ресурс перезаписи составляет 110 терабайт, что подтверждает его долговечность и готовность к интенсивным рабочим нагрузкам на протяжении многих лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 NVMe (PCIe Gen 4 x4) SSD (6000 MB/s Read 3500 MB/s Write), 1 year, OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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