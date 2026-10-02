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SSD Накопитель SSD Kingston 256Gb (SKC600/256G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingston 256Gb (SKC600/256G)

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Накопитель SSD Kingston 256Gb (SKC600/256G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Энергопотребление
3.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 520 руб. 
Начислим 169 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 292865
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD Kingston 256Gb (SKC600/256G)
10 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
500

Описание товара Накопитель SSD Kingston 256Gb (SKC600/256G)

По версии разработчиков SSD накопитель KINGSTON KC600 SKC600/256G является идеальным хранилищем контента различного формата. Он демонстрирует исключительно высокие скорости, используемые при загрузке и передаче данных, а также моментальный отклик на поставленные задачи. Интерфейс SATA III полностью совместим с различными компьютерами. Устройство соответствует форм-фактору 2.5 дюйма, обладает объемом памяти в 256 Гб. Твердотельный накопитель KINGSTON KC600 SKC600/256G все операции проводит на хороших скоростях: так, считывание происходит на скорости до 550 Мб/с, записи - до 500 Мб/с. Ресурс TBW, анонсированный производителями, составляет 150 Тб. Устройство отличается компактностью и быстротой проведения операций, экономит время на загрузке и запуске приложений.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 256Gb (SKC600/256G)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Описание
По версии разработчиков SSD накопитель KINGSTON KC600 SKC600/256G является идеальным хранилищем контента различного формата. Он демонстрирует исключительно высокие скорости, используемые при загрузке и передаче данных, а также моментальный отклик на поставленные задачи. Интерфейс SATA III полностью совместим с различными компьютерами. Устройство соответствует форм-фактору 2.5 дюйма, обладает объемом памяти в 256 Гб. Твердотельный накопитель KINGSTON KC600 SKC600/256G все операции проводит на хороших скоростях: так, считывание происходит на скорости до 550 Мб/с, записи - до 500 Мб/с. Ресурс TBW, анонсированный производителями, составляет 150 Тб. Устройство отличается компактностью и быстротой проведения операций, экономит время на загрузке и запуске приложений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Kingston 256Gb (SKC600/256G) - данный товар вы можете купить по цене 10520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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