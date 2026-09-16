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SSD Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3 купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3

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Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3 - фото 2
Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3 - фото 3
Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3 - фото 4
Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3 - фото 5
Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3 - фото 6
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
  • Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3 - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3 - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3 - фото 3
  • Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3 - фото 4
  • Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3 - фото 5
  • Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718761
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3
10 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х1
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3

Kingston’s NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD — это новое решение для хранения данных на основе контроллера NVMe Gen 4x4, обеспечивающее скорость чтения/записи до 6000/5000 МБ/с. Новый SSD-накопитель обеспечивает более низкое энергопотребление и снижает нагрев, оптимизируя производительность вашей системы без ущерба для ее эффективности. Компактная односторонняя конструкция M.2 2280 (22x80 мм) позволяет увеличить объем памяти до 4 ТБ сохраняя место для других компонентов. Оцените скорости NVMe с помощью NV3. Предлагаемый диапазон емкостей от 500 ГБ до 4 ТБ обеспечит вам достаточное пространство для приложений, документов, фотографий, видеороликов, игр и т. д. Увеличьте скорость чтения/записи до 6 000/5 000 Мб/с Легко встраивается в конструкции с разъемами M.2. Отлично подходит для тонких ноутбуков и ПК малого форм-фактора. Доступны большой емкости до 4 ТБ обеспечивая достаточно места для хранения файлов, видео, документов и игр.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3




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Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Kingston’s NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD — это новое решение для хранения данных на основе контроллера NVMe Gen 4x4, обеспечивающее скорость чтения/записи до 6000/5000 МБ/с. Новый SSD-накопитель обеспечивает более низкое энергопотребление и снижает нагрев, оптимизируя производительность вашей системы без ущерба для ее эффективности. Компактная односторонняя конструкция M.2 2280 (22x80 мм) позволяет увеличить объем памяти до 4 ТБ сохраняя место для других компонентов. Оцените скорости NVMe с помощью NV3. Предлагаемый диапазон емкостей от 500 ГБ до 4 ТБ обеспечит вам достаточное пространство для приложений, документов, фотографий, видеороликов, игр и т. д. Увеличьте скорость чтения/записи до 6 000/5 000 Мб/с Легко встраивается в конструкции с разъемами M.2. Отлично подходит для тонких ноутбуков и ПК малого форм-фактора. Доступны большой емкости до 4 ТБ обеспечивая достаточно места для хранения файлов, видео, документов и игр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3 - данный товар вы можете купить по цене 10600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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