Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3
Kingston’s NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD — это новое решение для хранения данных на основе контроллера NVMe Gen 4x4, обеспечивающее скорость чтения/записи до 6000/5000 МБ/с. Новый SSD-накопитель обеспечивает более низкое энергопотребление и снижает нагрев, оптимизируя производительность вашей системы без ущерба для ее эффективности. Компактная односторонняя конструкция M.2 2280 (22x80 мм) позволяет увеличить объем памяти до 4 ТБ сохраняя место для других компонентов. Оцените скорости NVMe с помощью NV3. Предлагаемый диапазон емкостей от 500 ГБ до 4 ТБ обеспечит вам достаточное пространство для приложений, документов, фотографий, видеороликов, игр и т. д. Увеличьте скорость чтения/записи до 6 000/5 000 Мб/с Легко встраивается в конструкции с разъемами M.2. Отлично подходит для тонких ноутбуков и ПК малого форм-фактора. Доступны большой емкости до 4 ТБ обеспечивая достаточно места для хранения файлов, видео, документов и игр.
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