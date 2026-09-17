SSD накопитель Netac ZX20 II 512GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
внешний
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 870 руб.
В наличии
Код товара: 741466
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Загружаем...
10 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
внешний
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100
Описание товара SSD накопитель Netac ZX20 II 512GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty
Внешний SSD NETAC — это компактное и мощное решение для тех, кто ценит скорость и удобство. Благодаря интерфейсу USB Type-C вы сможете работать с современными устройствами без переходников. Объем 512 ГБ позволяет хранить большие коллекции файлов, фото и видео, а скорость чтения до 2000 МБ/с и впечатляющая запись 1800 МБ/с делают этот накопитель настоящим ускорителем любых задач: от работы с большими архивами до быстрой передачи фильмов и проектной информации. Надёжная 3D NAND память гарантирует стабильную работу и долговечность устройства. Такой SSD станет отличным выбором для бизнеса, творчества и ежедневных нужд, когда нужна максимальная мобильность и производительность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Бренд
Форм-фактор
внешний
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1800
Страна производитель
Китай
Внешний SSD NETAC — это компактное и мощное решение для тех, кто ценит скорость и удобство. Благодаря интерфейсу USB Type-C вы сможете работать с современными устройствами без переходников. Объем 512 ГБ позволяет хранить большие коллекции файлов, фото и видео, а скорость чтения до 2000 МБ/с и впечатляющая запись 1800 МБ/с делают этот накопитель настоящим ускорителем любых задач: от работы с большими архивами до быстрой передачи фильмов и проектной информации. Надёжная 3D NAND память гарантирует стабильную работу и долговечность устройства. Такой SSD станет отличным выбором для бизнеса, творчества и ежедневных нужд, когда нужна максимальная мобильность и производительность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
SSD накопитель Netac ZX20 II 512GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - стоимость товара 10870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре SSD накопитель Netac ZX20 II 512GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty