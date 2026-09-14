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SSD Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR)

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Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR) - фото 1
Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR) - фото 2
Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR) - фото 3
Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR) - фото 4
Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR) - фото 5
Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR) - фото 6
Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR) - фото 7
Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
  • Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR) - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR) - фото 3
  • Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR) - фото 4
  • Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR) - фото 5
  • Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR) - фото 6
  • Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR) - фото 7
  • Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 466825
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Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х1
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 920 ГБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR)




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 920 ГБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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