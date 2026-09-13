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SSD Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8)

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Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8) - фото 1
Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8) - фото 2
Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8) - фото 3
Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8) - фото 4
Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8) - фото 5
Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
  • Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8) - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8) - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8) - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8) - фото 4
  • Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8) - фото 5
  • Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718557
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Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х15
Вес, кг.
5.44

Описание товара Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8)

Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8)

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8)




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Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD Crucial P310 500GB (CT500P310SSD8)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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