Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 180 руб.
В наличии
Код товара: 715840
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 180 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х2
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X)
Накопитель SSD Netac PCIe 4.0 x4 500GB NT01NV5000T-500-E4X NV5000t M.2 2280
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Накопитель SSD Netac PCIe 4.0 x4 500GB NT01NV5000T-500-E4X NV5000t M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Купить Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X) - по цене 11180 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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