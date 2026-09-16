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SSD Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X)

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Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X) - фото 1
Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X) - фото 2
Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
  • Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 180 руб. 
Начислим 179 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715840
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X)
11 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X)

Накопитель SSD Netac PCIe 4.0 x4 500GB NT01NV5000T-500-E4X NV5000t M.2 2280

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD Netac PCIe 4.0 x4 500GB NT01NV5000T-500-E4X NV5000t M.2 2280
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X) - по цене 11180 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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