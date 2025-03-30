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SSD Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS)

2 Отзывы
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Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS) - фото 1
Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS) - фото 2
Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
551
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Энергопотребление
3.3
  • Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 770 руб. 
Начислим 189 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625442
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS)
11 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
551
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS)

Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS)

Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший винчестер для домашнего ноутбука. Никаких запредельных нагрузок не планируется, скорость записи хорошая. Заменил штатный hdd, работать стало намного приятнее. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2024
Имя Ф.

Достоинства:


Комментарий:
930 попугаев на борту.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
551
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Развернуть
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший винчестер для домашнего ноутбука. Никаких запредельных нагрузок не планируется, скорость записи хорошая. Заменил штатный hdd, работать стало намного приятнее. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2024
Имя Ф.

Достоинства:


Комментарий:
930 попугаев на борту.


Купить Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS) - по цене 11770 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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