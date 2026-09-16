Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 2230 500GB VP4000M500GM23 PATRIOT
SSD M.2 накопитель Patriot Viper VP4000 Mini [VP4000M500GM23] – миниатюрное устройство форм-фактора 2230, которое разработано для портативных игровых консолей. Модель с размерами 30x22x3.8 мм совместима с ASUS ROG Ally и STEAM DECK. Устройство использует для обмена данными высокоскоростной интерфейс PCI-E 4.0 x4 и подходит для оснащения ультрабуков, моноблоков и миниатюрных настольных компьютеров. Накопитель устанавливается с использованием ключа M. Объем модели составляет 512 ГБ. SSD M.2 накопитель Patriot Viper VP4000 Mini [VP4000M500GM23] обеспечивает скорость последовательного чтения до 4700 МБ/с. Быстродействие устройства при записи ограничено 1700 МБ/с. Накопитель гарантирует высокую производительность при выполнении файловых операций в любых программах и операционных системах. Устройство защищено от перегрева графеновым рассеивателем тепла в виде наклейки. Падение производительности при росте нагрузки предотвращает технология Thermal Throttling. Диапазон рабочих температур модели – от 0 до 70 °C. Максимальный ресурс записи накопителя составляет 110 ТБ.
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