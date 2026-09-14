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SSD Накопитель SSD Western Digital Green SN5100 SSD M2.2280 500Gb (WDS500G5B0E) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Western Digital Green SN5100 SSD M2.2280 500Gb (WDS500G5B0E)

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Накопитель SSD Western Digital Green SN5100 SSD M2.2280 500Gb (WDS500G5B0E) - фото 1
Накопитель SSD Western Digital Green SN5100 SSD M2.2280 500Gb (WDS500G5B0E) - фото 2
Накопитель SSD Western Digital Green SN5100 SSD M2.2280 500Gb (WDS500G5B0E) - фото 3
Накопитель SSD Western Digital Green SN5100 SSD M2.2280 500Gb (WDS500G5B0E) - фото 4
Накопитель SSD Western Digital Green SN5100 SSD M2.2280 500Gb (WDS500G5B0E) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
6600
Скорость записи, Мб/с
5600
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Энергопотребление
3.8
  • Накопитель SSD Western Digital Green SN5100 SSD M2.2280 500Gb (WDS500G5B0E) - фото 1
  • Накопитель SSD Western Digital Green SN5100 SSD M2.2280 500Gb (WDS500G5B0E) - фото 2
  • Накопитель SSD Western Digital Green SN5100 SSD M2.2280 500Gb (WDS500G5B0E) - фото 3
  • Накопитель SSD Western Digital Green SN5100 SSD M2.2280 500Gb (WDS500G5B0E) - фото 4
  • Накопитель SSD Western Digital Green SN5100 SSD M2.2280 500Gb (WDS500G5B0E) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726740
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
6600
Скорость записи, Мб/с
5600
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1750000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
3.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
500

Описание товара Накопитель SSD Western Digital Green SN5100 SSD M2.2280 500Gb (WDS500G5B0E)

?Ключевые характеристики\nЭтот твердотельный накопитель формата M.2 оснащён современным интерфейсом PCI Express 4.0 x4 и обеспечивает скорость последовательного чтения до 7100 МБ\u002Fс и записи до 5600 МБ\u002Fс, что актуально для тех, кто работает с большими файлами и нуждается в высокой производительности.\n\n?Преимущества и отличия\nВысокая скорость работы и поддержка NVMe позволяют ускорить процесс загрузки данных, копирования больших проектов и повысить общую отзывчивость системы. Благодаря использованию 3D TLC NAND памяти накопитель сочетает надёжность и оптимальные показатели ресурса записи.\n\n?Практичность\nМодель полностью совместима со слотами M.2 2280 и поддерживает современные стандарты PCIe, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными материнскими платами и системами. Возможность мониторинга состояния диска и обновления прошивок через фирменное приложение повышает удобство эксплуатации.\n\n?Уникальность\nНакопитель выделяется использованием технологии nCache 4.0, что обеспечивает быструю работу с крупными файлами. Благодаря пяти годам ограниченной гарантии и поддержке фирменного ПО для миграции данных, данный SSD подходит для профессионального использования и создания контента.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital Green SN5100 SSD M2.2280 500Gb (WDS500G5B0E)




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
6600
Скорость записи, Мб/с
5600
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1750000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
3.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
?Ключевые характеристики\nЭтот твердотельный накопитель формата M.2 оснащён современным интерфейсом PCI Express 4.0 x4 и обеспечивает скорость последовательного чтения до 7100 МБ\u002Fс и записи до 5600 МБ\u002Fс, что актуально для тех, кто работает с большими файлами и нуждается в высокой производительности.\n\n?Преимущества и отличия\nВысокая скорость работы и поддержка NVMe позволяют ускорить процесс загрузки данных, копирования больших проектов и повысить общую отзывчивость системы. Благодаря использованию 3D TLC NAND памяти накопитель сочетает надёжность и оптимальные показатели ресурса записи.\n\n?Практичность\nМодель полностью совместима со слотами M.2 2280 и поддерживает современные стандарты PCIe, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными материнскими платами и системами. Возможность мониторинга состояния диска и обновления прошивок через фирменное приложение повышает удобство эксплуатации.\n\n?Уникальность\nНакопитель выделяется использованием технологии nCache 4.0, что обеспечивает быструю работу с крупными файлами. Благодаря пяти годам ограниченной гарантии и поддержке фирменного ПО для миграции данных, данный SSD подходит для профессионального использования и создания контента.
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Отзывы


Накопитель SSD Western Digital Green SN5100 SSD M2.2280 500Gb (WDS500G5B0E) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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