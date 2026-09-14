Накопитель SSD Western Digital Green SN5100 SSD M2.2280 500Gb (WDS500G5B0E)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Western Digital Green SN5100 SSD M2.2280 500Gb (WDS500G5B0E)
?Ключевые характеристики\nЭтот твердотельный накопитель формата M.2 оснащён современным интерфейсом PCI Express 4.0 x4 и обеспечивает скорость последовательного чтения до 7100 МБ\u002Fс и записи до 5600 МБ\u002Fс, что актуально для тех, кто работает с большими файлами и нуждается в высокой производительности.\n\n?Преимущества и отличия\nВысокая скорость работы и поддержка NVMe позволяют ускорить процесс загрузки данных, копирования больших проектов и повысить общую отзывчивость системы. Благодаря использованию 3D TLC NAND памяти накопитель сочетает надёжность и оптимальные показатели ресурса записи.\n\n?Практичность\nМодель полностью совместима со слотами M.2 2280 и поддерживает современные стандарты PCIe, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными материнскими платами и системами. Возможность мониторинга состояния диска и обновления прошивок через фирменное приложение повышает удобство эксплуатации.\n\n?Уникальность\nНакопитель выделяется использованием технологии nCache 4.0, что обеспечивает быструю работу с крупными файлами. Благодаря пяти годам ограниченной гарантии и поддержке фирменного ПО для миграции данных, данный SSD подходит для профессионального использования и создания контента.
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