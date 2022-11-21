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SSD Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S)

1 Отзывы
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Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S) - фото 1
Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S) - фото 2
Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S) - фото 3
Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S) - фото 4
Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
  • Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S) - фото 1
  • Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S) - фото 2
  • Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S) - фото 3
  • Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S) - фото 4
  • Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 152253
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
1000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S)

Твердотельный накопитель Transcend SSD230 с интерфейсом SATA III 6 Гбит/с создан на базе самой современной 3D-технологии производства памяти NAND, которая позволяет размещать ячейки памяти в несколько слоев — одна над другой. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки накопители SSD230 обеспечивают высокую надежность хранения данных. Накопители SSD230 не только отличаются высокой производительностью, но и поддерживают технологии RAID, LDPC (Low-Density Parity Check), а также обладают эффективным механизмом выявления и исправления ошибок ECC, которые помогают обеспечить надежность хранения ваших данных. Наличие встроенной поддержки алгоритмов снижения износа ячеек позволяет обеспечить целостность данных, а также продлить срок эксплуатации накопителя.

Видео:

Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S)

Видеообзор Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S)
 

Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S)

21.11.2022
Алексей

Достоинства:
good



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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
1000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель Transcend SSD230 с интерфейсом SATA III 6 Гбит/с создан на базе самой современной 3D-технологии производства памяти NAND, которая позволяет размещать ячейки памяти в несколько слоев — одна над другой. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки накопители SSD230 обеспечивают высокую надежность хранения данных. Накопители SSD230 не только отличаются высокой производительностью, но и поддерживают технологии RAID, LDPC (Low-Density Parity Check), а также обладают эффективным механизмом выявления и исправления ошибок ECC, которые помогают обеспечить надежность хранения ваших данных. Наличие встроенной поддержки алгоритмов снижения износа ячеек позволяет обеспечить целостность данных, а также продлить срок эксплуатации накопителя.

Видео:

Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S)

Видеообзор Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S)
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.11.2022
Алексей

Достоинства:
good


Накопитель SSD Transcend SSD230S 256Gb (TS256GSSD230S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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