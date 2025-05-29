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SSD Накопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1)

32 Отзывы
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Накопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1) - фото 1
Накопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1) - фото 2
Накопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1) - фото 3
Накопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
360
  • Накопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1) - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1) - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1) - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292861
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Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
360
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1)

SATA накопитель Crucial BX500 с запоминающим устройством SSD – универсальное решение для разных компьютерных сборок. Благодаря скорости в режиме чтения до 540 Мбайт/сек он помогает повысить производительность и отзывчивость аппаратной платформы в процессе обработки информации. Объем 1000 ГБ предоставляет возможность хранения большого количества документов и мультимедийных файлов. Команда TRIM выполняет периодическую очистку неиспользуемых ячеек памяти и повышает стабильность в эксплуатации накопителя. Crucial BX500 выполнен в тонком и ударостойком корпусе.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный диск,брал пол года назад, работает отлично, крушал это качество
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично упакован. Hard Disk Sentinel определяет 931,5 Gb полного объема, 3 запуска, ноль часов наработки проблемы или слабые сектора не обнаружены. Диск подключен и работает.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Миша

Достоинства:


Комментарий:
Скорость загрузки данных хорошая
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
диск рабочий. пришел быстро.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
2 месяца,полет нормальный.Полностью соответствует
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Жарков Сергей

Достоинства:


Комментарий:
пока работает. поставил в imac для файлопомойки
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Роман Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел достаточно хорошо упакованным, рабочий
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Вставил в корпус Transcend и использую в качестве флешки. Может не подойти к телевизорам, выпущенным до 2013 года!
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Получил то что ожидал. Качество покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Артём Е.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий, ноутбук прям оживился
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Михаил Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично!!! Беру второй для другой машины. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
замечаний тем, параметры соответствуют описанию, диск новый
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Чермен О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд. Покупал для хранения фото и видео. Определяется в диспетчере как jMikron
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь чуть больше недели нареканий нет, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл с задержкой, упаковка отличная, все пломбы на месте, плюсом к этому в коробке гарантийный талон на 36 месяцев, тест на 2 фото
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, установлю дополню комент
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск. Зала сзоду туда 750 ГБ все нормально
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Данил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, скорость держит в соответствии с заявленной, внутри упаковки также лежал гарантийный талон на 3 года
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск нормальный, всё как написано в описании. Продавец очень ответственно относится к упаковке и отправке товара. Диск приехал в конверте внутри проложенном пупыркой. Коробочка с диском со всеми наклейками и пломбами. Плюс продавец приложил чек с гарантией.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
А тесте плюс минус показатели сошлись, брал уже второй к дополнение к первому (4 года в строю) и еще два таких в подарок дарил тоже в строю без нареканий больше года
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Леонид Иосифович

Достоинства:


Комментарий:
какой отзыв оставлять на честный товар, я не знаю. винт работает ,ёмкость полная, скоростя на уровне заявленных.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
работает без нареканий спасибо
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Алена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущий диск у нас не выдержал проверку Sims 4, купили этот, игра летает
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Артём Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в рабочем состоянии, с подключением проблем не было. Пришел на день раньше срока, это +
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Anastasia F.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd’шник Упаковка надежная, подключился без проблем. Стору - благодарность) Посмотрим, как проявит себя со временем
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Владислав У.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий, скорости соответствуют заявленным
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2024
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, ноутбук ожил. Нариканий нет,
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, скорости вроде как не упали
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск, работает быстро
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Диск оригинальный, параметрам соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2024
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Купила взамен старого диска для ноута. Я не сисадмин. Сисадмин сказал все норм. Он его и посоветовал. И установил. И со старого диска перенес инфу. Пока все работает. Заявленный объем памяти соответствует реальному. Сисадмин сказал не юзанный и его номер где-то пробился.
01.11.2022
Делев Владимир Алексеевич

Достоинства:
Внешне все норм! Доставка, выдача ок!

Комментарий:
О самом SSD Crucial BX500 1Tb напишу позже...



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
360
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель Crucial BX500 с запоминающим устройством SSD – универсальное решение для разных компьютерных сборок. Благодаря скорости в режиме чтения до 540 Мбайт/сек он помогает повысить производительность и отзывчивость аппаратной платформы в процессе обработки информации. Объем 1000 ГБ предоставляет возможность хранения большого количества документов и мультимедийных файлов. Команда TRIM выполняет периодическую очистку неиспользуемых ячеек памяти и повышает стабильность в эксплуатации накопителя. Crucial BX500 выполнен в тонком и ударостойком корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный диск,брал пол года назад, работает отлично, крушал это качество
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично упакован. Hard Disk Sentinel определяет 931,5 Gb полного объема, 3 запуска, ноль часов наработки проблемы или слабые сектора не обнаружены. Диск подключен и работает.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Миша

Достоинства:


Комментарий:
Скорость загрузки данных хорошая
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
диск рабочий. пришел быстро.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
2 месяца,полет нормальный.Полностью соответствует
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Жарков Сергей

Достоинства:


Комментарий:
пока работает. поставил в imac для файлопомойки
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Роман Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел достаточно хорошо упакованным, рабочий
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Вставил в корпус Transcend и использую в качестве флешки. Может не подойти к телевизорам, выпущенным до 2013 года!
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Получил то что ожидал. Качество покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Артём Е.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий, ноутбук прям оживился
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Михаил Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично!!! Беру второй для другой машины. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
замечаний тем, параметры соответствуют описанию, диск новый
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Чермен О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд. Покупал для хранения фото и видео. Определяется в диспетчере как jMikron
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь чуть больше недели нареканий нет, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл с задержкой, упаковка отличная, все пломбы на месте, плюсом к этому в коробке гарантийный талон на 36 месяцев, тест на 2 фото
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, установлю дополню комент
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск. Зала сзоду туда 750 ГБ все нормально
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Данил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, скорость держит в соответствии с заявленной, внутри упаковки также лежал гарантийный талон на 3 года
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск нормальный, всё как написано в описании. Продавец очень ответственно относится к упаковке и отправке товара. Диск приехал в конверте внутри проложенном пупыркой. Коробочка с диском со всеми наклейками и пломбами. Плюс продавец приложил чек с гарантией.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
А тесте плюс минус показатели сошлись, брал уже второй к дополнение к первому (4 года в строю) и еще два таких в подарок дарил тоже в строю без нареканий больше года
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Леонид Иосифович

Достоинства:


Комментарий:
какой отзыв оставлять на честный товар, я не знаю. винт работает ,ёмкость полная, скоростя на уровне заявленных.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
работает без нареканий спасибо
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Алена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущий диск у нас не выдержал проверку Sims 4, купили этот, игра летает
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Артём Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в рабочем состоянии, с подключением проблем не было. Пришел на день раньше срока, это +
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Anastasia F.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd’шник Упаковка надежная, подключился без проблем. Стору - благодарность) Посмотрим, как проявит себя со временем
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Владислав У.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий, скорости соответствуют заявленным
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2024
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, ноутбук ожил. Нариканий нет,
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, скорости вроде как не упали
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск, работает быстро
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Диск оригинальный, параметрам соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2024
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Купила взамен старого диска для ноута. Я не сисадмин. Сисадмин сказал все норм. Он его и посоветовал. И установил. И со старого диска перенес инфу. Пока все работает. Заявленный объем памяти соответствует реальному. Сисадмин сказал не юзанный и его номер где-то пробился.
01.11.2022
Делев Владимир Алексеевич

Достоинства:
Внешне все норм! Доставка, выдача ок!

Комментарий:
О самом SSD Crucial BX500 1Tb напишу позже...


Накопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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