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SSD Накопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND

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Накопитель SSD A-Data 2.5&quot; 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND - фото 1
Накопитель SSD A-Data 2.5&quot; 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND - фото 2
Накопитель SSD A-Data 2.5&quot; 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND - фото 3
Накопитель SSD A-Data 2.5&quot; 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND - фото 4
Накопитель SSD A-Data 2.5&quot; 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
  • Накопитель SSD A-Data 2.5&quot; 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data 2.5&quot; 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data 2.5&quot; 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data 2.5&quot; 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data 2.5&quot; 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 360 руб. 
Начислим 230 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640251
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND
14 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND

SATA накопитель ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-1TT-R] со скоростью чтения до 520 Мбайт/сек обеспечивает увеличение производительности и отзывчивости компьютера при обработке данных. Объем 1000 ГБ предоставляет пространство для хранения документов, мультимедийного контента, приложений. Технологии кэширования SLC и исправления ошибок ECC защищают данные от повреждения. ПО SSD Toolbox предлагает контроль состояния и уровня износа SSD-диска ADATA Ultimate SU650, а также возможность резервного копирования и перемещения файлов.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-1TT-R] со скоростью чтения до 520 Мбайт/сек обеспечивает увеличение производительности и отзывчивости компьютера при обработке данных. Объем 1000 ГБ предоставляет пространство для хранения документов, мультимедийного контента, приложений. Технологии кэширования SLC и исправления ошибок ECC защищают данные от повреждения. ПО SSD Toolbox предлагает контроль состояния и уровня износа SSD-диска ADATA Ultimate SU650, а также возможность резервного копирования и перемещения файлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate SU650 3D NAND - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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