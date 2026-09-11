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SSD Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280)

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Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280) - фото 1
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Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280) - фото 4
Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280) - фото 5
Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280) - фото 6
Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280) - фото 7
Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
540
Энергопотребление
3.43
  • Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280) - фото 1
  • Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280) - фото 2
  • Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280) - фото 3
  • Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280) - фото 4
  • Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280) - фото 5
  • Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280) - фото 6
  • Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280) - фото 7
  • Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586847
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
540
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280)

SSD M.2 накопитель KingSpec NT-1TB с объемом 1024 ГБ предназначен для оснащения стационарных и мобильных компьютеров с поддержкой SSD M.2 SATA форм-фактора 2280. Устройство использует для обмена данными интерфейс SATA 3 с пропускной способностью 6 Гбит/с. Модель поддерживает функцию мониторинга состояния S.M.A.R.T. Команда TRIM продлевает срок службы накопителя. Надежность устройства выражена средним временем наработки на отказ 1000000 ч. Накопитель KingSpec NT-1TB обеспечивает скорость последовательного чтения до 570 МБ/с. Соответствующий показатель для записи равен 540 МБ/с. Быстродействие устройства превышает производительность любых HDD массового сегмента. Модель обеспечивает высокую скорость загрузки операционной системы и выполнения файловых операций в редакторах документов, антивирусах, архиваторах и другом типовом программном обеспечении. Одно из преимуществ накопителя – энергоэффективность. Максимальная потребляемая мощность устройства составляет 3.43 Вт. Накопитель поставляется без радиатора, но не подвержен перегреву и снижению быстродействия при любых нагрузках.

Отзывы о товаре Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280)




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Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
540
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.43
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель KingSpec NT-1TB с объемом 1024 ГБ предназначен для оснащения стационарных и мобильных компьютеров с поддержкой SSD M.2 SATA форм-фактора 2280. Устройство использует для обмена данными интерфейс SATA 3 с пропускной способностью 6 Гбит/с. Модель поддерживает функцию мониторинга состояния S.M.A.R.T. Команда TRIM продлевает срок службы накопителя. Надежность устройства выражена средним временем наработки на отказ 1000000 ч. Накопитель KingSpec NT-1TB обеспечивает скорость последовательного чтения до 570 МБ/с. Соответствующий показатель для записи равен 540 МБ/с. Быстродействие устройства превышает производительность любых HDD массового сегмента. Модель обеспечивает высокую скорость загрузки операционной системы и выполнения файловых операций в редакторах документов, антивирусах, архиваторах и другом типовом программном обеспечении. Одно из преимуществ накопителя – энергоэффективность. Максимальная потребляемая мощность устройства составляет 3.43 Вт. Накопитель поставляется без радиатора, но не подвержен перегреву и снижению быстродействия при любых нагрузках.
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