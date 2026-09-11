Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NT-1TB 2280)
SSD M.2 накопитель KingSpec NT-1TB с объемом 1024 ГБ предназначен для оснащения стационарных и мобильных компьютеров с поддержкой SSD M.2 SATA форм-фактора 2280. Устройство использует для обмена данными интерфейс SATA 3 с пропускной способностью 6 Гбит/с. Модель поддерживает функцию мониторинга состояния S.M.A.R.T. Команда TRIM продлевает срок службы накопителя. Надежность устройства выражена средним временем наработки на отказ 1000000 ч. Накопитель KingSpec NT-1TB обеспечивает скорость последовательного чтения до 570 МБ/с. Соответствующий показатель для записи равен 540 МБ/с. Быстродействие устройства превышает производительность любых HDD массового сегмента. Модель обеспечивает высокую скорость загрузки операционной системы и выполнения файловых операций в редакторах документов, антивирусах, архиваторах и другом типовом программном обеспечении. Одно из преимуществ накопителя – энергоэффективность. Максимальная потребляемая мощность устройства составляет 3.43 Вт. Накопитель поставляется без радиатора, но не подвержен перегреву и снижению быстродействия при любых нагрузках.
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