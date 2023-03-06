Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD KingSpec 512Gb mSATA (MT-512) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD KingSpec 512Gb mSATA (MT-512)

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD KingSpec 512Gb mSATA (MT-512)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
mSATA
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586843
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
mSATA
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х2
Вес, г.
24

Описание товара Накопитель SSD KingSpec 512Gb mSATA (MT-512)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Высокоскоростной интерфейс mSATA6 обеспечивает быстрое подключение и эффективный доступ к данным. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. mSATA SSD предлагает компактное решение для повышения скорости работы устройства. Форм-фактор легко заменяется и модернизируется, что обеспечивает дополнительную гибкость при обновлении оборудования.

Отзывы о товаре Накопитель SSD KingSpec 512Gb mSATA (MT-512)

06.03.2023
Алексей

Достоинства:
большой объем,
физический размер

Недостатки:
редкий коннектор mSATA подключения, там где такая память требуется

Комментарий:
Прекрасный диск для совместимых с данным стандартом памяти ноутбуков, во всем остальном это просто SSD.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
mSATA
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Высокоскоростной интерфейс mSATA6 обеспечивает быстрое подключение и эффективный доступ к данным. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. mSATA SSD предлагает компактное решение для повышения скорости работы устройства. Форм-фактор легко заменяется и модернизируется, что обеспечивает дополнительную гибкость при обновлении оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.03.2023
Алексей

Достоинства:
большой объем,
физический размер

Недостатки:
редкий коннектор mSATA подключения, там где такая память требуется

Комментарий:
Прекрасный диск для совместимых с данным стандартом памяти ноутбуков, во всем остальном это просто SSD.


Накопитель SSD KingSpec 512Gb mSATA (MT-512) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...