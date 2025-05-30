Накопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 920 ГБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Работает, лёгкое подключение
Достоинства:
Комментарий:
Пришел на сл. день. Упакован в стоковый пластик. Установил, все работает
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, все работает( с настройкой пришлось провозиться (незнал как диски форматировать))
Достоинства:
Комментарий:
установил 10 штук,клиент доволен
Достоинства:
Комментарий:
сразу не отобразился, настроили, пока работает
Достоинства:
Комментарий:
подключил всё работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
все четко, наконец то скорость записи быстрее скорости моего интернета
Достоинства:
Комментарий:
заработал, добавить больше нечего, так как использую его как внешний по usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
Ставил в древний ноут, что бы хоть как-то оживить машинку. Полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ССД, пришёл быстро упаковка целая!
Достоинства:
Комментарий:
Установил, создал раздел, отформатировал, 2 недели полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Установил, все работает. Старенький ноутбук полетел резво и быстро. Для офисных приложение без проблем, для задачек со сложным расчетом - нужна техника посовременней. В целом к SSD замечаний нет.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично подошло и подключилось. Правда изначально надо было инициировать через диспер дисков. По факту объём 925
Достоинства:
Комментарий:
Легкий, быстрый. Цена адекватная
Достоинства:
Комментарий:
все работает, пришло вовремя и целое
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой SSD в качестве дополнительного хранилища. Я использую его под Steam.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает,не сразу отобразился в ноутбуке,но муж быстро разобрался)Быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
Реальный объем диска 894 гб. Я знал что он будет меньше заявленного, но вот узнал на сколько конкретно. Диск работает.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам. Работает без проблем!!!
Достоинства:
Комментарий:
хороший диск. работает как и должен. скорость не замерял
Достоинства:
Комментарий:
Доставили быстро, аккуратно упакован. Работает неделю полет нормальный. Винда сразу не увидела новое устройство, пришлось инициализировать, после инициализации и полного форматирования все нормально, ПК стал намного шустрее, со слов сына графика для игр стала отображается лучше, но это субъективная оценка.
Достоинства:
Комментарий:
я надеюсь это оригинальная вещь которая не отвалится как диск кингспек через полтора года, пока нареканий за полгода в работе нет)
Достоинства:
Комментарий:
Всё чётко, SSD работает как часы! Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный продукт и качество
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, подключила без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло как заявлено, комп проапгрейдил, работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Из заявленых 960 ГБ в наличии 894,3 ГБ.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично нареканий нет.
Достоинства:
Быстрота, адаптивность (при установке, как обычный диск данных, легко определяется системой (у меня Windows 7)), совместимость по разъёмам с кабелями блока питания (15-контактный) и кабелем данных SATA-интерфейса (то же, что у обычных 3,5" жёстких дисков)
Недостатки:
Если системный блок с отсеками под жёсткие диски 3,5", то надо докупать салазки для HDD SSD с 2,5" на отсек 3,5".
Комментарий:
Отличный SSD. Рекомендую. Полностью оправдывает торговую марку "Kingston". При установке отформатировался за несколько секунд. По сравнению с механическими жёсткими дисками, программы, с файлами на этом диске, работают намного быстрее.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G)
Достоинства:
Комментарий:
Работает, лёгкое подключение
Достоинства:
Комментарий:
Пришел на сл. день. Упакован в стоковый пластик. Установил, все работает
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, все работает( с настройкой пришлось провозиться (незнал как диски форматировать))
Достоинства:
Комментарий:
установил 10 штук,клиент доволен
Достоинства:
Комментарий:
сразу не отобразился, настроили, пока работает
Достоинства:
Комментарий:
подключил всё работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
все четко, наконец то скорость записи быстрее скорости моего интернета
Достоинства:
Комментарий:
заработал, добавить больше нечего, так как использую его как внешний по usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
Ставил в древний ноут, что бы хоть как-то оживить машинку. Полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ССД, пришёл быстро упаковка целая!
Достоинства:
Комментарий:
Установил, создал раздел, отформатировал, 2 недели полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Установил, все работает. Старенький ноутбук полетел резво и быстро. Для офисных приложение без проблем, для задачек со сложным расчетом - нужна техника посовременней. В целом к SSD замечаний нет.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично подошло и подключилось. Правда изначально надо было инициировать через диспер дисков. По факту объём 925
Достоинства:
Комментарий:
Легкий, быстрый. Цена адекватная
Достоинства:
Комментарий:
все работает, пришло вовремя и целое
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой SSD в качестве дополнительного хранилища. Я использую его под Steam.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает,не сразу отобразился в ноутбуке,но муж быстро разобрался)Быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
Реальный объем диска 894 гб. Я знал что он будет меньше заявленного, но вот узнал на сколько конкретно. Диск работает.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам. Работает без проблем!!!
Достоинства:
Комментарий:
хороший диск. работает как и должен. скорость не замерял
Достоинства:
Комментарий:
Доставили быстро, аккуратно упакован. Работает неделю полет нормальный. Винда сразу не увидела новое устройство, пришлось инициализировать, после инициализации и полного форматирования все нормально, ПК стал намного шустрее, со слов сына графика для игр стала отображается лучше, но это субъективная оценка.
Достоинства:
Комментарий:
я надеюсь это оригинальная вещь которая не отвалится как диск кингспек через полтора года, пока нареканий за полгода в работе нет)
Достоинства:
Комментарий:
Всё чётко, SSD работает как часы! Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный продукт и качество
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, подключила без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло как заявлено, комп проапгрейдил, работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Из заявленых 960 ГБ в наличии 894,3 ГБ.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично нареканий нет.
Достоинства:
Быстрота, адаптивность (при установке, как обычный диск данных, легко определяется системой (у меня Windows 7)), совместимость по разъёмам с кабелями блока питания (15-контактный) и кабелем данных SATA-интерфейса (то же, что у обычных 3,5" жёстких дисков)
Недостатки:
Если системный блок с отсеками под жёсткие диски 3,5", то надо докупать салазки для HDD SSD с 2,5" на отсек 3,5".
Комментарий:
Отличный SSD. Рекомендую. Полностью оправдывает торговую марку "Kingston". При установке отформатировался за несколько секунд. По сравнению с механическими жёсткими дисками, программы, с файлами на этом диске, работают намного быстрее.