Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 1
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 2
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 3
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 4
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 5
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 6
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 7
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 8
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 9
Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
2600
Максимальный ресурс записи (TBW)
370
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 6
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 7
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 8
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 9
  • Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715000
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
2600
Максимальный ресурс записи (TBW)
370
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
34

Описание товара Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS)

M.2 накопитель ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE поможет добиться ускоренного запуска и стабильности работы компьютерных игр. Он обладает интерфейсом синхронизации PCI-E 4.0 x4 и скоростью до 7200 Мбайт/сек, полностью соответствуя потребностям геймеров. Объем 512 ГБ предоставляет возможность размещения довольно большого количества игр и мультимедийных файлов. Благодаря алюминиевому радиатору достигается быстрое рассеивание тепла, что помогает исключить перегрев во время длительных игровых сеансов. Технологии коррекции ошибок LDPC ECC и безопасности хранения данных гарантируют надежность в эксплуатации ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
2600
Максимальный ресурс записи (TBW)
370
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE поможет добиться ускоренного запуска и стабильности работы компьютерных игр. Он обладает интерфейсом синхронизации PCI-E 4.0 x4 и скоростью до 7200 Мбайт/сек, полностью соответствуя потребностям геймеров. Объем 512 ГБ предоставляет возможность размещения довольно большого количества игр и мультимедийных файлов. Благодаря алюминиевому радиатору достигается быстрое рассеивание тепла, что помогает исключить перегрев во время длительных игровых сеансов. Технологии коррекции ошибок LDPC ECC и безопасности хранения данных гарантируют надежность в эксплуатации ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...