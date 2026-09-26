SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty
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Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
475
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741445
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
475
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
60
Описание товара SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty
SSD-накопитель Netac объёмом 960 ГБ — практичное решение для хранения системы, программ и большого объёма файлов. Форм-фактор 2,5? и интерфейс SATA делают его удобным для установки в совместимые компьютеры и ноутбуки. Скорость чтения до 530 МБ/с обеспечивает быструю загрузку данных, а скорость записи до 475 МБ/с помогает оперативно сохранять файлы и работать с приложениями. TLC-флэш-память сочетает производительность и выносливость, а максимальный ресурс записи 480 ТБ подтверждает готовность накопителя к регулярным нагрузкам. Заявленное время наработки на отказ — 1 500 000 часов.
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Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
475
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель Netac объёмом 960 ГБ — практичное решение для хранения системы, программ и большого объёма файлов. Форм-фактор 2,5? и интерфейс SATA делают его удобным для установки в совместимые компьютеры и ноутбуки. Скорость чтения до 530 МБ/с обеспечивает быструю загрузку данных, а скорость записи до 475 МБ/с помогает оперативно сохранять файлы и работать с приложениями. TLC-флэш-память сочетает производительность и выносливость, а максимальный ресурс записи 480 ТБ подтверждает готовность накопителя к регулярным нагрузкам. Заявленное время наработки на отказ — 1 500 000 часов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
SSD накопитель Netac SSD SA500 960GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 530/475MB/s, TBW 480TB, 3y wty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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