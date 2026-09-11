Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NX-1TB 2280)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NX-1TB 2280)
SSD M.2 накопитель KingSpec NX-1TB с объемом 1024 ГБ – оснащение для производительных универсальных компьютеров. Устройство соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Модель совместима почти с любыми материнскими платами стационарных ПК и многими ноутбуками. Обмен данными производится с помощью высокоскоростного интерфейса PCIe 3.0 x4. Накопитель поддерживает алгоритм ECC для предотвращения ошибок чтения. Надежность устройства выражена средним временем наработки на отказ 1000000 ч. Накопитель KingSpec NX-1TB обеспечивает скорость последовательного чтения до 3400 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 3100 МБ/с. Устройство обеспечивает высокую скорость выполнения файловых операций в любых программах и операционных системах. Накопитель защищен от перегрева и падения производительности графеновым рассеивателем тепла в виде наклейки.
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