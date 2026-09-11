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SSD Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NX-1TB 2280) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NX-1TB 2280)

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Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NX-1TB 2280) - фото 1
Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NX-1TB 2280) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1920
Энергопотребление
1.8
  • Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NX-1TB 2280) - фото 1
  • Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NX-1TB 2280) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586842
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1920
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NX-1TB 2280)

SSD M.2 накопитель KingSpec NX-1TB с объемом 1024 ГБ – оснащение для производительных универсальных компьютеров. Устройство соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Модель совместима почти с любыми материнскими платами стационарных ПК и многими ноутбуками. Обмен данными производится с помощью высокоскоростного интерфейса PCIe 3.0 x4. Накопитель поддерживает алгоритм ECC для предотвращения ошибок чтения. Надежность устройства выражена средним временем наработки на отказ 1000000 ч. Накопитель KingSpec NX-1TB обеспечивает скорость последовательного чтения до 3400 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 3100 МБ/с. Устройство обеспечивает высокую скорость выполнения файловых операций в любых программах и операционных системах. Накопитель защищен от перегрева и падения производительности графеновым рассеивателем тепла в виде наклейки.

Отзывы о товаре Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NX-1TB 2280)




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Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1920
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель KingSpec NX-1TB с объемом 1024 ГБ – оснащение для производительных универсальных компьютеров. Устройство соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Модель совместима почти с любыми материнскими платами стационарных ПК и многими ноутбуками. Обмен данными производится с помощью высокоскоростного интерфейса PCIe 3.0 x4. Накопитель поддерживает алгоритм ECC для предотвращения ошибок чтения. Надежность устройства выражена средним временем наработки на отказ 1000000 ч. Накопитель KingSpec NX-1TB обеспечивает скорость последовательного чтения до 3400 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 3100 МБ/с. Устройство обеспечивает высокую скорость выполнения файловых операций в любых программах и операционных системах. Накопитель защищен от перегрева и падения производительности графеновым рассеивателем тепла в виде наклейки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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