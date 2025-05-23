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SSD Накопитель SSD Apacer Panther AS350 ver. 2.0, 2.5" SATA III, 3D TLC, 1 ТБ купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Apacer Panther AS350 ver. 2.0, 2.5" SATA III, 3D TLC, 1 ТБ

3 Отзывы
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Накопитель SSD Apacer Panther AS350 ver. 2.0, 2.5&quot; SATA III, 3D TLC, 1 ТБ - фото 1
Накопитель SSD Apacer Panther AS350 ver. 2.0, 2.5&quot; SATA III, 3D TLC, 1 ТБ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Энергопотребление
1.62
  • Накопитель SSD Apacer Panther AS350 ver. 2.0, 2.5&quot; SATA III, 3D TLC, 1 ТБ - фото 1
  • Накопитель SSD Apacer Panther AS350 ver. 2.0, 2.5&quot; SATA III, 3D TLC, 1 ТБ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 900 руб. 
Начислим 239 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 582822
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Apacer Panther AS350 ver. 2.0, 2.5" SATA III, 3D TLC, 1 ТБ
14 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х1
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Apacer Panther AS350 ver. 2.0, 2.5" SATA III, 3D TLC, 1 ТБ

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer Panther AS350 ver. 2.0, 2.5" SATA III, 3D TLC, 1 ТБ

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Анна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Диск доставили, вставил в ноутбук, 15-летней давности, теперь ноутбук летает.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант за небольшие деньги. Заказываю второй . Первый пашет без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, хорошо упакован ,диск рабочий, подключил без проблем.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.62
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Анна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Диск доставили, вставил в ноутбук, 15-летней давности, теперь ноутбук летает.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант за небольшие деньги. Заказываю второй . Первый пашет без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, хорошо упакован ,диск рабочий, подключил без проблем.


Накопитель SSD Apacer Panther AS350 ver. 2.0, 2.5" SATA III, 3D TLC, 1 ТБ - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14900 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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